Catanzaro. Il progetto “Vicino a te…” all’Aranceto tra emozioni, incontri e cineforum

CATANZARO 13 DIC. - Dallo scorso mese di novembre sono state avviate le azioni di divulgazione, formazione ed ascolto denominate “La comunità che educa la comunità” nell’ambito delle attività del progetto “Vicino a te… Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili”, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in pieno svolgimento nel quartiere Aranceto di Catanzaro.

Dopo il lavoro portato avanti nei mesi passati da maestri di condominio ed istruttori sportivi nel popoloso quartiere a sud di Catanzaro, le attività poste in essere grazie alla sinergia di enti pubblici (Centro Giustizia Minorile per la Calabria, Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Istituto Comprensivo “Mattia Preti”, Istituto Comprensivo “Casalinuovo Catanzaro Sud”, Comune di Catanzaro) e privati (Meet Project, Kinema, C.a.m. Gaia, Catanzaro Basket, Pantere Nere, Catanzaro Rugby) partner di progetto, si sono concentrate sul fronte scolastico.

In particolare, grazie alla collaborazione e sensibilità del Dirigente scolastico Michela Adduci e del referente di progetto prof. Andrea Verrengia dell’IC “Mattia Preti”, l’equipe multidisciplinare affiancata da giudici onorari del Tribunale per i Minorenni ha incontrato gli alunni delle quinte elementari e delle terze medie condividendo emozioni, esperienze, racconti, sogni e speranze che i circa 200 adolescenti hanno, con grande interesse, manifestato. Gli incontri, nei quali si sono altresì veicolate informazioni circa i fenomeni del bullismo, dell’inclusione sociale, della competenza emotiva e dell’importanza delle relazioni e del clima di classe anche ai fini dell’apprendimento, hanno costituito anche uno spazio privilegiato di scambio tra il corpo docente e l’equipe multidisciplinare, da un lato sulle strategie pedagogiche funzionali alla crescita dei bambini e, dall’altro, per creare future collaborazioni. “La curiosità ad imparare, l’entusiasmo dimostrato dagli adolescenti e la disponibilità a mettersi in gioco sono la conferma di quanto la prossimità sia fondamentale alla costruzione di rapporti significativi e d’aiuto” ha dichiarato, al termine degli incontri con le classi, il coordinatore del progetto “Vicino a te”, Andrea Barbuto.

Oltre a questi incontri, l’equipe multidisciplinare, attraverso i referenti scolastici di progetto ed il lavoro del Dirigente scolastico, dott.ssa Maria Riccio dell’IC “Casalinuovo”, in collaborazione col Dirigente dell’IC “Mattia Preti”, dott.ssa Michela Adduci, daranno vita alla proiezione del film “Inside Out” ed all’attività di cineforum domani 14 dicembre 2022, dalle ore 14.30 presso il plesso “Passo di Salto” dell’IC “Casalinuovo” di via Forni a Catanzaro Lido (Quartiere Fortuna), alla quale parteciperanno due quinte elementari dell’IC “Mattia Preti” ed altrettante classi dell’IC “Casalinuovo”. Al termine è previsto un momento di scambio di riflessioni e convivialità tra tutti i ragazzi e gli operatori del progetto.

Il progetto “Vicino a te” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.