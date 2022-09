Catanzaro. Insolito e commovente intervento dei Vvf. Leggi i dettagli Foto e Video

CATANZARO, 29 AGO - Insolito intervento ieri pomeriggio per i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina per il salvataggio di un animale.



È accaduto in loc. Giovino, zona sud del comune di Catanzaro dove un bovino, mentre era al pascolo, scivolava finendo in un fossato.



Intervento dei vigili del fuoco con supporto del nucleo Speleo Alpino Fluviale è valso a raggiungere il malcapitato animale che prontamente veniva sottoposto alle cure del veterinario presente sul posto che ne constatava il buono stato di salute.



Per il recupero dell'animale si richiedeva il supporto del mezzo aereo dei vigili del fuoco. Personale vigilfuoco procedeva pertanto ad imbracare il bovino che nel frattempo veniva sedato onde evitare movimenti bruschi durante il soccorso con elicottero.



Sul posto giungeva Drago VF68 del reparto volo di Catania che provvedeva ad elitrasportare il malcapitato animale in zona sicura dove veniva riconsegnato al legittimo proprietario ed al veterinario per gli ulteriori controlli richiesti dal caso.