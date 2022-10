Catanzaro. La città si apre con l'isola pedonale su corso Mazzini, ecco l’ordinanza sulla viabilità

Da sabato 15 ottobre la città si apre con l'isola pedonale su corso Mazzini / dalle 18 alle 20.30 chiusura al traffico con parcheggi e trasporti gratuiti, percorsi culturali, aperture straordinarie di spazi espositivi e momenti di animazione

CATANZARO, 12 OTT. - C’è il via libera ufficiale dell’amministrazione comunale per la “nuova” isola pedonale su Corso Mazzini. Si parte il prossimo 15 ottobre, dalle 18 alle 20.30, con l’obiettivo di attrarre la massima partecipazione della cittadinanza dopo aver messo a punto un programma di servizi, percorsi e momenti di animazione nel cuore della città.

“La città si apre” è lo slogan alla base del concept creativo che Lab32 ha elaborato, collaborando a titolo gratuito con l’amministrazione, per il debutto sperimentale dell’iniziativa che si ripeterà ogni sabato pomeriggio con la chiusura al traffico nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza Cavour. Per favorire un agevole accesso al centro storico, grazie alla collaborazione dell’Amc sarà messo a disposizione gratuitamente, nella fascia oraria concomitante con l’isola pedonale, il parcheggio custodito del Musofalo, da cui partiranno le bus navette andata/ritorno per Corso Mazzini. Sarà possibile utilizzare, sempre senza costi per i cittadini, il parcheggio Piè di Sala per prendere la funicolare e il parcheggio di Bellavista con ascensore. Inoltre, dopo la riapertura e la relativa pulizia, sarà fruibile liberamente anche piazza Duomo.

La passeggiata su corso Mazzini sarà arricchita dall’opportunità di seguire un percorso turistico-religioso appositamente allestito che comprende la Chiesa di San Giovanni con terrazza panoramica, la Chiesa di Sant’Omobono, la Chiesa di San Nicola, la Basilica dell’Immacolata ed il MUDAS-Museo Diocesano.

Di particolare interesse anche gli spazi espositivi aperti in via straordinaria per il sabato pomeriggio: la Casa/Museo “’U Ciaciu” in Piazza G. Garibladi, la Banca d’Italia che ospita la mostra “Generation motion” e la Casa della memoria di Mimmo Rotella in Vico dell’Onda. Laboratori teatrali e artisti itineranti andranno, inoltre, ad arricchire il programma di iniziative approntato dall’amministrazione comunale.

L’ORDINANZA SULLA VIABILITÀ

Al fine di disciplinare la sosta e la circolazione veicolare, il Comando di Polizia locale ha predisposto un’apposita ordinanza in concomitanza dell’isola pedonale tra Piazza Garibaldi e Piazza Cavour del sabato pomeriggio:

Dalle ore 16.30 alle ore 20.30, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all'altezza del civico 223, compreso Piazza Rossi e Piazza Grimaldi;

Dalle ore 18.00 alle ore 20.30, interdizione del traffico veicolare e istituzione di area pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Corso Mazzini fino all'altezza del civico 223.

Ai soli residenti sarà consentito percorrere Corso Mazzini da Piazza Matteotti Cavatore a Via De Grazia. Sarà consentito l'attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da via Case Arse e via Discesa Poerio e da via Jannoni su via Menniti Ippolito. Non sarà consentito l'attraversamento di Corso Mazzini ai veicoli provenienti da salita Rosario.