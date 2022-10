Catanzaro. La ripartenza del progetto “Vicino a te…”

CATANZARO, 08 OTT. - Col ritorno a scuola dei ragazzi dopo la pausa estiva, sono riprese, nel quartiere dell’Aranceto, le attività del progetto “Vicino a te… Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili”, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Maestri di condominio e istruttori sportivi sono di nuovo al lavoro con famiglie e minori del quartiere a sud di Catanzaro, per tre pomeriggi a settimana, al termine delle attività scolastiche. Seguendo il cronoprogramma progettuale che terminerà a luglio prossimo sono state riattivate le attività sportive e ricreative pomeridiane nel Centro Sociale di via Salemi. Quanto previsto e già realizzato nei mesi passati si concentra in attività di affiancamento allo studio, educative e di animazione, insieme a quelle sportive nelle discipline di squadra più popolari (calcio, basket e rugby), grazie all’apporto delle associazioni culturali e sportive coinvolte attivamente nel progetto (Meet Project, Kinema, C.a.m. Gaia, Catanzaro Basket, Pantere Nere, Catanzaro Rugby).

Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14.00 alle 20.00, per i ragazzi dai 6 ai 16 anni sono disponibili azioni di aiuto e potenziamento nello studio scolastico grazie all’apporto delle figure già formate dei maestri di condominio, insieme alla pratica sportiva con gli educatori forniti dalle società aderenti, seguendo un calendario ben preciso e costruito in base ai bisogni e alle richieste dei principali protagonisti: i bambini del quartiere, sempre pronti ad essere coinvolti negli sport preferiti dopo lo studio.

Il responsabile del progetto, Andrea Barbuto, nell’accogliere nuovamente i ragazzi nel Centro Sociale di quartiere, ha tenuto a precisare come “la ripresa delle attività ha un significato importante e testimonia il ritorno della comunità educante, insieme alle scuole del quartiere ‘Casalinuovo’ e ‘Mattia Preti’, anche dei partner istituzionali del progetto quali Tribunale per i Minorenni, Centro per la Giustizia Minorile, Ufficio Scolastico Regionale e Comune di Catanzaro, per coinvolgere tanto i ragazzi quanto le famiglie pronte ad accogliere opportunità di crescita educativa dopo esserci fatti già conoscere da due anni a questa parte in un quartiere pieno di dinamismo”.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.