Catanzaro. Morte Maurizio Ferrara le reazioni del capoluogo politico e imprenditoriale

CATANZARO 24 DIC. Morte Maurizio Ferrara le reazioni del capoluogo politico e imprenditoriale tutta la redazione. InfoOggi.it si unisce al dolore dei familiari e di tutta la Calabria

- Camera di commercio Catanzaro Sono ore di profondo sgomento e dolore quelle che viviamo. E di improvviso smarrimento per la perdita di un professionista serio e capace, di un amministratore diligente, di un collega, di un amico, di un punto di riferimento per l’intero sistema camerale calabrese.

È difficile, a poche ore dalla sua morte, immaginare come sarà la Camera di Commercio senza Maurizio Ferrara. È difficile guardare alla sua porta ora chiusa senza credere che arriverà da un momento all’altro.

Qualsiasi parola, però, scelta per descrivere questi momenti e per descrivere quanto importante fosse il Segretario Generale Ferrara per la Cciaa di Catanzaro, non riuscirà a rendere concretamente ciò che è la realtà.

Ad Anna, ad Alessandro, a Valeria, ai cari di Maurizio ci stringiamo in un abbraccio profondo e con loro condividiamo il dolore di una perdita così importante.



- Sindaco, Sergio Abramo “La tragica fatalità che ha causato l’improvvisa scomparsa di Maurizio Ferrara ha privato questa città di uno dei più importanti e autorevoli esponenti della sua classe dirigente”.

Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, esprimendo a nome di tutta la giunta e dell’intera amministrazione comunale il commosso cordoglio nei confronti della famiglia Ferrara.

“Maurizio, per anni segretario generale della Camera di commercio, è stato uno dei più appassionati e competenti dirigenti dell’ente camerale.

Una persona perbene, sempre attenta e sempre dedita a quel lavoro che ha messo in campo, giorno dopo giorno, per far sì che l’economia del territorio si sviluppasse in termini positivi e produttivi. La notizia della sua morte mi ha lasciato sgomento e profondamente addolorato e posso comprendere l’immane dolore che ha colpito i suoi familiari, ai quali non posso far altro che unirmi in un forte abbraccio”.



- Il Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria, i suoi dipendenti, il Consiglio d’Amministrazione e il presidente Daniele Maria Ciranni esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa tragica scomparsa di Maurizio Ferrara, Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro.

Valido professionista e amministratore serio, negli anni, Ferrara ha messo a servizio del Comalca le sue competenze, con passione e attenzione. Con la sua scomparsa, il Comalca, la Camera di Commercio e la Calabria tutta perdono un uomo delle istituzioni.

La sua prematura morte lascia un vuoto non solo dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto da quello umano. Ci stringiamo quindi attorno alla famiglia di Maurizio e a tutta la Camera di Commercio di Catanzaro che, lo sappiamo per certo, era anch’essa la sua famiglia.



- Ordine degli Ingegneri

“L’improvvisa scomparsa del segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, ci lascia attoniti. Ferrara, professionista raffinato, uomo di sani principi, lascia un vuoto enorme nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di collaborare con lui per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. E lascia un vuoto altrettanto enorme nella classe dirigente calabrese di cui Ferrara era tra i più importanti ed apprezzati rappresentanti.



A nome del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro e di tutti gli ingegneri catanzaresi, mi stringo alla famiglia di Maurizio e mi unisco al loro dolore in questo tragico momento”. Così in una nota il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro.

- Presidente Polimeni a nome di tutto il consiglio

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, anche a nome dell’intera assemblea di Palazzo De Nobili, ha rivolto le condoglianze alla famiglia di Maurizio Ferrara, tragicamente scomparso ieri sera. “Quella di Maurizio Ferrara è una perdita che segna in modo doloroso tutta la città”, ha affermato Polimeni, “e che unisce il Consiglio comunale di Catanzaro in un commosso abbraccio alla famiglia del segretario generale della Camera di commercio, ai suoi amici e a quanti, in questi anni, hanno avuto modo di lavorare al suo fianco apprezzandone competenze, umanità e signorilità”.

- Segretario provinciale di Confartigianato Catanzaro, Raffaele Mostaccioli

“Oltre 20 anni di lavoro accanto a lui cancellati in un attimo. Decine di giunte camerali e decine di missioni organizzate e spesso fatte insieme agli imprenditori Catanzaro in tutto il mondo. Mai una parola fuori posto. Mai un tono alterato. Maurizio era la calma fatta persona, l’elemento di equilibrio di cui ogni organismo direttivo avrebbe bisogno per una corretta gestione di un qualsiasi ente. È inutile, credo, dire che con lui se ne va una personalità di spicco del mondo imprenditoriale.



È inutile dire che è venuta meno la persona fondamentale anche solo per ipotizzare di arrivare ad un compromesso per l’unificazione delle tre Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.



Sono cose, queste, che chiunque abbia conosciuto e frequentava Maurizio sapeva, e sa, molto bene. E queste parole non sono solo a nome della Confartigianato di Catanzaro, del presidente della Confartigianato, sono le parole di un amico che sente di aver perso un amico, una persona di riferimento capace di trovare la soluzione a qualsiasi problema si presentasse. Mancherà a tutti il dottor Ferrara. Mancherai a tutti Maurizio. Mancherai a me”.

- Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale dell’Ordine di Catanzaro

Scomparsa Maurizio Ferrara, Catanzaro perde un punto di riferimento fondamentale anche per le professioni. “ Rimango attonito e sconvolto per l’improvvisa perdita del dr. Maurizio Ferrara. Una figura da sempre punto di riferimento anche per i Consulenti del lavoro e per tutte le professioni. Il suo impegno nella Camera di Commercio è stato da sempre per me un punto di riferimento professionale ed un modello di gestione di un ente centrale per lo sviluppo della provincia di Catanzaro.



Ricordo i recenti confronti sul codice della crisi, un nuovo ruolo che lo aveva visto coinvolto direttamente e, come di consueto, aveva approcciato con pragmatismo, professionalità ed autorevolezza.

Mi mancherà e mancherà a tutti. Ai familiari il sentimento di vicinanza e le condoglianze dell’Ordine dei Consulenti del lavoro “. Lo ha affermato Giuseppe Buscema presidente del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro appena appresa la triste notizia della perdita del dott. Maurizio Ferrara.



- La C.I.C.A.S. Nazionale e i suoi Dirigenti esprimono il più profondo cordoglio per l’improvvisa e tragica scomparsa di Maurizio Ferrara, stimato Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro.

La prematura morte dell'Avvocato Maurizio Ferrara, punto di riferimento del sistema economico e commerciale del territorio, ci lascia avviliti e sgomenti. Perdiamo una grande persona e un apprezzatissimo professionista. L’Avvocato Ferrara, ha sempre messo a servizio delle Associazioni di Categoria le sue competenze, correttezza e lealtà, accompagnate da un forte e preciso senso istituzionale.

Maurizio Ferrara ci ha lasciato troppo presto, ma vivrà per sempre nei ricordi della sua famiglia, dei suo amici e colleghi.

Tutta la nostra Confederazione è vicina alla famiglia in questo tragico momento. Giorgio Ventura Presidente Emerito CICAS Nazionale

- Ordine dei commercialisti per la scomparsa di Maurizio Ferrara

“Un punto di riferimento per l'Ordine e le imprese sul territorio”

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro, nelle persone di Rosamaria Petitto, Marco Correggia, Gregorio Tassoni, Stefania Lavecchia, Ivan Grattà, Silvano Chiaravalloti ed Antonio Battaglia, esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Maurizio Ferrara, segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, da anni importante punto di riferimento per l'Ordine e per le imprese operanti sul territorio. Il cordoglio dell'OIV della camera di commercio

- Fondazione Politeama,

"L'improvvisa scomparsa del segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di conoscere e apprezzare le sue grandi doti umane e professionali". E' quanto affermano, in un comunicato della Fondazione Politeama, il sovrintendente Gianvito Casadonte, il direttore generale Aldo Costa e tutto il Cda.



"Ferrara ha saputo svolgere il proprio ruolo - riporta il comunicato - con competenza, equilibrio e senso di responsabilità in tanti anni di servizio all'interno dell'ente camerale, rappresentando le istanze delle imprese e del tessuto produttivo locale. Insieme alla sua famiglia ha, inoltre, offerto un prezioso contributo anche a sostegno delle attività culturali in città distinguendosi per l'impegno e la passione a beneficio dell'intera comunità".

- Federproprietà Calabria Indimenticabile Maurizio Ferrara. Ci lascia in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e che invece rimarrà per sempre segnato dal ricordo tragico della sua immatura scomparsa. Ferrara era persona di intelligenza acuta, rispettosa dell’opinione degli altri, professionista di indiscussa competenza , uomo delle istituzioni senza ombre e senza incertezze . Se è vero, come sosteneva la Pira , che le città non sono cumuli di pietre ma organismi viventi con una loro anima ed un loro destino, oggi il capoluogo calabrese è meno vivo. Da oggi conta in meno un protagonista della sua storia migliore ed un autorevole tutore della sua centralità politica.

Federproprietà Calabria si associa al dolore della famiglia.

- Coldiretti Catanzaro ricorda Maurizio Ferrara uomo delle Istituzioni

Il presidente della Coldiretti Interprovinciale di Catanzaro - Crotone e Vibo Fabio Borrello e il direttore Pietro Bozzo, esprimono la più commossa e affettuosa partecipazione al dolore dei congiunti e degli amici per la scomparsa di Maurizio Ferrara Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro e uomo delle Istituzioni. Di lui resteranno – affermano – le grandi intuizioni e il servizio al mondo delle imprese che ha sempre trovato in lui un punto di riferimento costante.



Lo ricordiamo come professionista aperto al dialogo ma anche come dirigente attento capace di stimolare, incoraggiare e valorizzare le idee dei suoi interlocutori. Non solo un fine teorico dell’economia pubblica – continua la Coldiretti - ma un uomo che guardava la realtà, si confrontava sui dati e ne verificava l’impatto e la validità. Ci ha insegnato davvero molto – concludono Borrello e Bozzo- con la sua innata capacità di incoraggiare, consigliare, correggere e anche gratificare.

- Il cordoglio di Legacoop Calabria per la scomparsa di Maurizio Ferrara Catanzaro – Anche i vertici di Legacoop Calabria esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del segretario della Camera di Commercio di Catanzaro, Maurizio Ferrara, avvenuta lunedì scorso: “Siamo costernati per la prematura scomparsa di Maurizio Ferrara. Con la sua serietà e con modi affabili ha accompagnato per anni Associazioni e imprese. Legacoop Calabria esprime la propria vicinanza alla famiglia”.