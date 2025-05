Catanzaro, ordinanza su traffico e sosta per la manifestazione “Sanità, Calabria alza la testa”

Tempo di lettura: ~1 min

Ordinanza traffico e sosta domani nel centro città in occasione della manifestazione sulla sanità

In occasione della manifestazione "Sanità, Calabria alza la testa" prevista per domani sabato 10 maggio, alle ore 15.30, a Catanzaro, la Polizia locale ha disposto un’ordinanza per disciplinare la sosta e la circolazione veicolare nel centro cittadino.

Dalle ore 7,00 a fine manifestazione sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione, in Piazza L. Rossi (Prefettura).

Dalle ore 13,00 a fine manifestazione divieto di sosta, con zona rimozione, in piazza Matteotti sul margine destro della carreggiata compreso tra Via A. Turco e Via Carlo V, al fine di consentire la fermata degli autobus dei manifestanti.

In caso di particolare afflusso di partecipanti, per ragioni di sicurezza, in coincidenza della manifestazione, sarà interdetta la circolazione su Corso Mazzini, nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi e Piazza B. Grimaldi.

In tal caso, il flusso veicolare proveniente da Piazza Matteotti sarà deviato per Via De Grazia o Discesa Poerio, mentre quello proveniente da Via Spasari sarà deviato per Traversa Galluppi-Via Assanti.