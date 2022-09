Catanzaro. Servizio idrico, Domani possibili disagi nel quartiere Santa Maria

CATANZARO, 7 NOV - Domani, domenica 8 novembre, dalle ore del mattino potrebbero verificarsi disagi nel servizio idrico per le utenze del quartiere Santa Maria.



Lo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili evidenziando che i tecnici della Sorical saranno impegnati domani in attività di verifiche lungo un tratto di condotta per individuare e risolvere le criticità che hanno causato, nelle ultime ore, una riduzione della pressione nell'erogazione dell'acqua.