Catanzaro Sette Bellezze": Successo del tour che svela la storia di Catanzaro con "Catanzaro è la mia Città. Si è concluso giovedi sera con successo il primo tour guidato a Catanzaro denominato "Catanzaro Sette Bellezze". Il tour, organizzato da alcune guide turistiche e dall'Associazione Catanzaro è la mia città, con la collaborazione della Proloco di Catanzaro, ha portato alla scoperta delle testimonianze relative alla fondazione della città ed ai suoi primi secoli di vita.

E’ stato l’archeologo, nonchè guida, Tommaso Scerbo, coadiuvato dalle altre due guide Mario Mauro ed Antonella Soluri, a condurre i visitatori attraverso un itinerario inedito per i più, iniziato da Piazza Roma e conclusosi al Castello. Scerbo si è avvalso di una antica pianta del centro storico e di altri documenti per facilitare la comprensione delle sue spiegazioni: ne è venuto fuori un racconto avvincente che ha catturato l’attenzione, ma anche l’emozione, degli ascoltatori, sorpresi nell’apprendere tante vicende storiche sconosciute e tanti “passaggi” che sollevano un velo di “ignoranza” che aleggia sulle vicende millenarie di Catanzaro, specialmente quelle relative ai primi secoli caratterizzati dai governi bizantini e normanni.

L’indice di ascolto e di attenzione è stato sempre alto e costante per tutta la durata del tour, come testimoniano alcuni dei commenti raccolti alla fine del percorso. Eccone alcuni:

"Il tour è stato molto interessante e istruttivo. Ho imparato a conoscere la storia e la cultura di Catanzaro in un modo nuovo e originale. Grazie alla guida turistica ho potuto conoscere da vicino i monumenti e le opere d'arte della città e apprezzare la sua bellezza."



"Il tour è stato un'ottima occasione per conoscere Catanzaro e per scoprire i suoi tesori nascosti. Lo consiglio a tutti coloro che vogliono conoscere meglio la città."



"Il tour è stato molto ben organizzato e la guida turistica è stata molto preparata e appassionata. Lo consiglio a tutti coloro che vogliono conoscere Catanzaro in un modo nuovo e originale."

Insomma un grande successo con ovvia grande soddisfazione degli organizzatori, primo fra tutti il Presidente di Catanzaro è la mia città Francesco Vallone che, fra l’altro ha fatto notare come la scelta di “spacchettare” la storia e la visita della città in tanti argomenti tematici appare come la più indicata per catturare l’interesse dei catanzaresi e facilitare la comprensione di questa città le cui bellezze, come già detto, sono spesso coperte da una soffocante nebbia di oblio .

Ora sotto con gli altri itinerari; il prossimo sarà martedì 18 Luglio con partenza alle ore 18 dal Cavatore e con focus incentrato sulla religiosità del popolo catanzarese. Fra le altre cose si visiterà anche il Mudas – Museo diocesano di arte sacra. Catanzaro sette bellezze vi aspetta ancora una volta numerosi.