Zona Giallorossa. Catanzaro vs Feralpisalò: pianificazione del traffico e servizi di trasporto per il match di sabato

L'Amministrazione comunale rafforza l'uso di parcheggi e navette: ecco come muoversi in modo efficiente per raggiungere lo stadio Ceravolo



In occasione del prossimo match casalingo dell’Us Catanzaro contro la Feralpi Salò, in programma sabato 21 ottobre alle 16.15, l’amministrazione comunale ricorda che sarà attiva la zona giallorossa con l’abituale piano del traffico e la possibilità di fruire dei parcheggi e trasporti pubblici per raggiungere lo Stadio Ceravolo. Le disposizioni partiranno da tre ore prima dell’inizio della partita, con lo scopo di garantire l’accesso e il deflusso agevole dei tifosi ed una circolazione regolare nella zona interessata.

Il presidente della Prima Commissione Gregorio Buccolieri, unitamente al vicecomandante della Polizia locale Amedeo Cardamone e all’amministratore unico di Amc Eugenio Perrone, nel rimarcare la validità delle misure che sono state finora ben recepite dalla cittadinanza, ribadisce in particolar modo l’invito a preferire il servizio pubblico messo appositamente a disposizione il giorno della partita.

Sono, infatti, fruibili le due grandi aree parcheggio - Sant’Antonio e Musofalo - con nuovo capolinea in via Schiavi. Per il primo, l’Amc curerà il servizio di trasporto andata/ritorno al costo di euro 1,50 a persona. Per il secondo, parcheggio e servizio navetta con tariffa ordinaria fino alla zona a ridosso dello stadio. Al termine dell’incontro, dal punto di raccolta in via Schiavi sarà garantito il rientro ai parcheggi facilitando così il deflusso di auto e pedoni.

Inoltre, all’interno del parcheggio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria R. Dulbecco di via Cortese, saranno riservati 20 posti per i mezzi abilitati al trasporto di persone disabili.