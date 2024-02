Celebrazione del Successo nella Lingua Francese presso la Scuola Secondaria di Viale degli Angioni

Cerimonia DELF Martedì 9 gennaio, presso la sede della Scuola Secondaria di Viale degli Angioni, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati DELF A2 edizione 2023 a cui hanno preso parte la Presidente dell’Alliance Française di Catanzaro ed alcuni membri dell’Associazione.

L’evento ha avuto inizio con una breve introduzione dell’attività di potenziamento di lingua francese offerta da anni dalla scuola, presentata dalla docente referente, prof.ssa Paola Pugliese; a seguire gli interventi della Dirigente Scolastica prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca e della Presidente dell’Alliance, prof.ssa Fernanda Tassoni, che hanno sottolineato l’importanza dello studio del francese come seconda lingua comunitaria e del conseguimento della certificazione anche in una seconda lingua straniera.



Sono stati evidenziati il forte legame storico e culturale tra Francia e Italia, e il sempre più importante rapporto economico e lavorativo tra i due paesi, ricordando che il francese è “la langue des affaires” a livello europeo e non solo. Ad avvalorare quanto sostenuto, la testimonianza di Annamaria Palaia, giovane collaboratrice dell’Alliance Française, che ha spiegato ai ragazzi quanto importante sia stato lo studio di questa lingua nel suo percorso formativo.

A conclusione della cerimonia, la Dirigente Scolastica e la Presidente dell’Alliance hanno consegnato ai nostri ex allievi il Diplôme d’Études en Langue Française conseguito, invitandoli a proseguire gli studi con l’entusiasmo e l’impegno di sempre e per avere una chance in più nel futuro… continuare a coltivare la propria passione per il francese.