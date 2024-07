Le classi vincitrici dell'iniziativa "AULA PULITA" presso l'IC Don Milani-Sala di Catanzaro

CATANZARO - Con grande entusiasmo annunciamo il completamento del progetto "AULA PULITA" nell'Istituto Comprensivo Don Milani-Sala di Catanzaro, che si è concluso il 20 aprile 2024. Questa iniziativa si è inserita nell'ambito dell'Educazione Civica e ha avuto come protagonista l'intera comunità scolastica: alunni, insegnanti e personale.

Le classi premiate hanno dimostrato una particolare attenzione e cura verso gli ambienti comuni, contribuendo significativamente alla promozione del rispetto e della responsabilità civica. La selezione è stata fatta quotidianamente dal personale di tutti i plessi, che ha indicato le aule più ordinate e pulite.

I vincitori per il ciclo dell'infanzia sono stati:

•⁠ ⁠Cava: sezioni 1A-2A

•⁠ ⁠Sant'Anna: sezioni 1A-1B

•⁠ ⁠Santo Ianni: pluriclasse 1A-2A

•⁠ ⁠Sala Campagnella: sezione 1B

•⁠ ⁠Samà: sezione 1B

Per il ciclo primario, si distinguono:

•⁠ ⁠Cava: classe 1A

•⁠ ⁠Fiume Neto: classe 3

•⁠ ⁠Sant'Anna: classe 2

•⁠ ⁠Samà: classe 5

•⁠ ⁠S. Campagnella: 2A piano terra e 5B primo piano

Per la scuola secondaria di primo grado, i complimenti vanno a:

•⁠ ⁠V.le Angioini: classe 2A

•⁠ ⁠Ipsia: classe 3C

Questo successo è un chiaro esempio di come piccoli gesti quotidiani possano avere un grande impatto sulla qualità della vita scolastica. Desideriamo congratularci con tutti i partecipanti che hanno aderito con spirito di iniziativa e dedizione. L'impegno di mantenere uno spazio comune pulito e accogliente è il primo passo per costruire una comunità consapevole e rispettosa dell'ambiente. La cerimonia di premiazione si terrà a breve, e ci aspettiamo di vedere molti sorrisi come quelli che questa scuola ha sempre saputo ispirare.