La seconda prova scritta per 526mila studenti Greco al Classico, Matematica allo Scientifico. Consigli

Oggi è iniziata la seconda prova scritta per i maturandi italiani. Le discipline coinvolte sono:

- Greco per il Liceo classico

- Matematica per il Liceo scientifico, incluso l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo

- Lingua e cultura straniera 3° per il Liceo linguistico

- Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica per l'opzione Economico-sociale)

- Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi** per il Liceo artistico

- Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

- Tecniche della danza per il Liceo coreutico

Negli Istituti tecnici, le prove sono:

- Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" (Economia aziendale e Geo-politica per l'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing")

- Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo

- Topografia per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"

- Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"

- Progettazione multimediale per l'indirizzo "Grafica e comunicazione"

- Trasformazione dei prodotti per l'articolazione "Produzioni e trasformazioni" degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia")

Gli esami coinvolgono un totale di 526.317 studenti, di cui 512.530 interni e 13.787 esterni, distribuiti in 28.038 classi e valutati da 14.072 commissioni.

Consigli per affrontare la seconda prova

1. Preparazione mentale: Mantieni la calma e la concentrazione. Fai qualche esercizio di respirazione prima di iniziare per rilassarti.

2. Gestione del tempo: Pianifica il tempo a disposizione. Dedica qualche minuto iniziale a leggere attentamente tutte le domande e a stabilire un ordine di priorità.

3. Organizzazione: Prima di rispondere, fai una breve scaletta dei punti chiave da trattare. Questo ti aiuterà a mantenere il discorso fluido e coerente.

4. Chiarezza espositiva: Scrivi in modo chiaro e ordinato. Usa paragrafi per separare le diverse sezioni della tua risposta.

5. Revisione: Riserva del tempo alla fine per rileggere le risposte. Correggi eventuali errori grammaticali o di calcolo.

6. Riposo e alimentazione: Assicurati di aver dormito a sufficienza la notte prima e fai una colazione leggera ma nutriente. Porta con te dell'acqua e uno snack per mantenere alta l'energia.

7. Materiale necessario: Verifica di avere tutto il materiale necessario (penne, matite, calcolatrice, dizionari, ecc.) prima di uscire di casa.

In bocca al lupo a tutti i maturandi!

Questa prova rappresenta un momento cruciale nel vostro percorso di studi, ma è anche un'opportunità per dimostrare le competenze acquisite. Con la giusta preparazione e atteggiamento, potrete affrontarla al meglio delle vostre capacità. Buona fortuna!