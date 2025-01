Studenti di Soverato premiati al Senato per la tutela della biodiversità marina

Premio "Senato Ambiente" agli studenti di Soverato: progetto sulla Rete Spiaggiamenti calabrese al centro del successo

SOVERATO, 23 GENNAIO – Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato agli studenti dell'Istituto di Soverato nell’ambito del concorso nazionale "Senato Ambiente A.S. 2023/2024".

Durante la cerimonia ufficiale, presieduta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, i ragazzi delle classi 5E del liceo e 4 CAMF hanno ricevuto il premio per il loro innovativo progetto dal titolo “Sos salviamo (gli) organismi spiaggiati nel Parco marino regionale ‘Baia di Soverato’ (Come pesci fuor d’acqua in un mondo alla deriva)”.

Un progetto a difesa della biodiversità marina calabrese

Il lavoro presentato dagli studenti ha messo in luce il ruolo cruciale della Rete regionale spiaggiamenti della Calabria, una delle più operative in Italia dal 2011.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con diverse realtà scientifiche e istituzionali, ha evidenziato l’impegno per la tutela della biodiversità marina.

Tra i protagonisti della rete figurano i Servizi veterinari Area C delle ASP, l’IZSM, le Capitanerie di porto, il CERT e il CREDIMA, afferenti alla Rete nazionale spiaggiamenti, oltre al Centro recupero degli animali marini di Montepaone, punto di riferimento regionale per il recupero e la riabilitazione delle specie marine.

I ragazzi hanno dimostrato grande consapevolezza e competenza, affrontando temi complessi come la tutela delle specie marine protette, i protocolli sanitari di soccorso e la mitigazione degli impatti antropici.

Una cerimonia emozionante a Palazzo Madama

Alla cerimonia erano presenti le professoresse Vacca e Zengaro, il dirigente scolastico Vincenzo Gallelli, il sindaco di Soverato Daniele Vacca e il vicesindaco Emanuele Amoruso, insieme alla biologa Stefania Giglio, direttore scientifico del Centro di Montepaone.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione di diversi senatori.

In una nota ufficiale, è stato sottolineato come questo progetto rappresenti un motivo di orgoglio per il territorio calabrese, ponendo l’attenzione sulla necessità di valorizzare ulteriormente una rete di professionisti altamente qualificati, attivi da oltre 15 anni, ma ancora poco supportati dalle istituzioni regionali.

Un’esperienza che guarda al futuro

"Questa vittoria è una conferma del fervido interesse dei giovani verso la salvaguardia dell’ambiente e delle specie marine," si legge nella nota diffusa.

Il presidente La Russa ha auspicato che, in futuro, alcuni di questi studenti possano tornare in Senato, questa volta come legislatori, per continuare il lavoro di tutela dei mari calabresi.

Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi, che conferma l’importanza dell’educazione ambientale e della collaborazione tra scuole, istituzioni e centri di ricerca nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente.