Allerta meteo a Catanzaro: ordinanza del sindaco, scuole chiuse sabato 18 gennaio

CATANZARO – Il sindaco Nicola Fiorita ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura di tutte le scuole e strutture educative di Catanzaro per domani, sabato 18 gennaio 2025. Il provvedimento riguarda istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nonché asili nido, ludoteche e servizi educativi pubblici e privati. Saranno sospese sia le attività scolastiche che quelle extrascolastiche.

La decisione si basa sul bollettino della Protezione Civile regionale, che ha previsto per l’intera giornata un livello di criticità "arancione" per rischio idrogeologico e idraulico, con possibili temporali intensi. L’allerta, valida dalle 00:00 alle 24:00, mette in evidenza potenziali pericoli per la sicurezza dei cittadini, spingendo il Comune a optare per misure preventive.

Le ragioni della chiusura

"La salvaguardia della comunità, soprattutto dei più giovani, è una priorità assoluta," ha dichiarato il sindaco Fiorita. L’ordinanza, infatti, mira a garantire la sicurezza delle famiglie e a ridurre al minimo i rischi legati a spostamenti e attività durante le previste condizioni meteo avverse.

Cosa dice la Protezione Civile

Il bollettino meteorologico regionale indica un peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni abbondanti e potenzialmente pericolose. Il rischio idrogeologico associato potrebbe determinare allagamenti, smottamenti e difficoltà alla viabilità in diverse aree del territorio comunale.

Appello ai cittadini

L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare massima attenzione, evitando spostamenti non necessari e rispettando eventuali disposizioni delle autorità. È fondamentale seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali per avere informazioni in tempo reale sull’evoluzione dell’allerta.

Un invito alla prudenza

La chiusura delle scuole rappresenta una scelta precauzionale volta a proteggere la popolazione. Le famiglie sono chiamate a collaborare, monitorando attentamente la situazione e adottando comportamenti responsabili.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Catanzaro o i canali della Protezione Civile regionale.