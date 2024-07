Piccole Voci, Grande Opera: Catanzaro accoglie la Traviata con 200 giovani talenti calabresi

200 Studenti Calabresi protagonisti di un'inedita e incantevole interpretazione verdiana.

CATANZARO, la magica città capoluogo della Calabria, si veste di note e sogni per una serata che promette di essere incantevole. Con un’iniziativa lirica tanto audace quanto affascinante, il Politeama di Catanzaro si appresta ad aprire le sue porte all’opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi, ma con una particolarità straordinaria: i cantanti saranno bambini. Venerdì sera, il teatro sarà teatro di un evento unico dove più di 200 studenti, i loro familiari, e l'intera comunità si uniranno in un afflato di bel canto.

Sotto i riflettori, giovani talenti calabresi daranno vita a una mini-Traviata, che seppur ridotta nella durata, promette di non esserlo in emozione e passione. Questa iniziativa nasce dal progetto "Scuola InCanto: l'opera lirica a portata di tutti", sostenuto da Europa InCanto, che si propone di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale e sociale che l'opera rappresenta.

La dirigente scolastica Maria Brutto del Comprensivo 'Giuseppe Bianco' di Sersale-Zagarise ha condiviso con entusiasmo il successo di questo progetto, frutto di un anno di impegno e collaborazione tra 32 istituti e finanziato con una cifra considerevole, vicina al mezzo milione di euro. Un investimento non solo nella didattica, ma anche nella creazione di un'applicazione che ha supportato l’apprendimento delle arie famose a livello mondiale. Un ponte tra scuola e famiglia che sottolinea l’importanza della lingua italiana, quarta più studiata al mondo.

Questo progetto di educazione e di spettacolo coinvolge non solo Catanzaro ma si estende a Casali del Manco e agli istituti reggini del Galilei-Pascoli, con un occhio di riguardo per gli studenti di età compresa tra i 10 e i 12 anni. L’iniziativa è stata salutata con favore anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscendo così il valore di questo ponte culturale e generazionale.

La conferenza stampa, moderata dal giornalista Domenico Iozzo, ha visto la partecipazione di personalità illustri, tra cui la vicesindaca di Catanzaro Giusi Iemma, il direttore generale della Fondazione Politeama Aldo Costa, e il delegato dell'istituto capofila Vittorio Corasaniti. Un progetto che non si ferma qui, ma che continuerà a toccare palchi prestigiosi come il San Carlo di Napoli, l’Orfeo di Taranto, il Colosseo di Torino, il Pergolesi di Jesi e l’Auditorium di Roma.

È un momento di festa per la cultura, un evento che sottolinea come l'opera lirica non sia solo per i grandi ma anche per i piccoli, e Catanzaro venerdì sera sarà senza dubbio un piccolo grande teatro di sogni e note senza tempo.