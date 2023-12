Cittadella vs. Cosenza 2-0: il duello tattico tra i Mister Gorini e Caserta - Analisi Approfondita della Partita e delle Strategie- video

Conferenza stampa con mister Edoardo Gorini dopo la gara Cittadella-Coenza 2-0

Quinta vittoria consecutiva per il Cittadella - Cittadella bello quando è da essere belli. Cinici quando è da essere cinici, concreti quando è da essere concreti. E poi vogliamo sognare un po' perché siamo a meno di C dalla seconda posizione, visto che Venezia ha perso, vale a dire quindi dalla promozione diretta. Beh, sembra un po' presto per sognare, mancano tre partite alla fine del girone di ritorno, allora si potrebbe segnare un po' di più, ma niente. Secondo me abbiamo fatto una grande partita, è chiaro che adesso siamo in fiducia, quindi tutto gira bene, ma non è così scontato. Vincere non è semplice, vincere e quindi va dato merito ai ragazzi che hanno fatto una grande partita e di vivere ogni partita come una finale, che è quello che stiamo chiedendo di fare, quindi loro lo stanno facendo e c'è grande entusiasmo e dobbiamo continuare su questa strada.*

Diego Ziglio, Mattino di Padova: Te l'avevamo ricordato noi l'altro giorno che è la striscia record. A proposito delle cinque vittorie, quindi adesso l'abbiamo toccato, il record, l'avevi ben presente?*

Gorini: Dico questo adesso, avevo detto in conferenza stampa che i record sono fatti per essere battuti, quindi fa piacere perché dai continuità. Non era una partita semplice e quindi niente. Dobbiamo lavorare con questo entusiasmo qui, e come al solito, come dico alla fine di ogni vittoria, godercela fino a lunedì e poi pensare a Modena, che sarà una partita molto difficile, come tutte, ma intanto godiamocela e siamo contenti.*

Simone Pray, Gazzettino: Ciao mister, ciao, ecco a parte i primi 10 minuti iniziali dove il Cosenza si era messo bene in campo e ha creato un paio di capi, il Cittadella una volta sbloccato il risultato ha dato l'impressione di avere sempre il pugno in mano, la partita in pugno, e ha dimostrazione di una forza anche a livello mentale. Ma anche proprio un'unità, una quadratura importanti, no?*

Gorini: No, no, infatti, inizialmente il Cosenza ci ha un po' sorpreso perché si sono schierati diversamente dal solito, si sono messi un po' a specchio come noi, verticalizzando sempre e nei primi 10 minuti ci hanno creato qualche fastidio. Poi siamo stati bravi a sbloccarla e credo che abbiamo fatto una partita di grande maturità perché anche nel possesso palla abbiamo fatto meglio rispetto alle ultime partite. Forse potevamo chiuderla prima, però ripeto, 2-0 è la partita perfetta, dicono. No, quindi sono contento. Poi ci sono chiaramente degli aspetti da migliorare, però ripeto, con una squadra che ha un attacco del genere, puoi anche concedere qualche occasione. Poi è chiaro che uno mette una pezza, adesso la forza è che tutti ci credono, tutti si aiutano, chi entra entra sempre nel modo giusto, e dobbiamo continuare su questa strada qui, e non è che abbiamo molte alternative.

Antonio Palopoli, Media Sud: Intanto, si avvicina alla quota salvezza, no? E lo sa lui, all'inizio del campionato parla sempre di quella, la famosa quota, avete affrontato una squadra qualitativamente buona, però siete stati bravi. Soprattutto sulle palle inattive, dove il Cosenza ha delle difficoltà, è stata quella la chiave di volta. Poi vorrei il suo parere sul calcio di rigore su Tutino, perché credo sia evidente, ma eh, per quanto riguarda le palle inattive è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare di più rispetto al passato, proprio perché comunque un 30% dei gol arriva da calcio piazzato, quindi oggi abbiamo fatto il 100%, quindi dobbiamo essere contenti e perché è un altro aspetto sicuramente positivo, perché appunto alle volte le partite magari sono chiuse e riesci a sbloccarle sul calcio piazzato, quindi va dato merito ai ragazzi di crederci. Poi abbiamo avuto un'altra occasione su corner, e poi sull'episodio di Tutino, sinceramente dovrei rivederlo perché non l'ho rivisto, così poteva anche starci, non lo so se era fuorigioco. Non lo so, però è chiaro che poi l'arbitro l'ha rivisto al VAR, io lo rivedrò dopo, è un momento in cui ci gira bene, no, ci gira bene. Ce lo meritiamo e quindi anche gli episodi, magari sono a tuo favore, ripeto, non l'ho rivisto, lo rivedrò, però probabilmente è andata bene così, era una cosa sulla quale sicuramente evitabile, perché su queste cose qua all'inizio della partita ci ha messo un po' in difficoltà, han preparato la partita per verticalizzare subito. All'inizio ci hanno un po' sorpreso, dopo siamo stati bravi a trovare le misure e a portare a casa la partita.

Francesco Caruso, Corriere di Calabria: Si aspettava questa tipo di partita, e secondo lei tatticamente il Cittadella dove ha avuto decisamente la meglio sugli ospiti?*

Gorini: No, non mi aspettavo tatticamente questa partita, perché noi abbiamo studiato il Cosenza e il Cosenza fino ad adesso ha sempre cercato di giocare, sempre cercato di costruire. Infatti, noi la partita l'avevamo preparata in un modo diverso per affrontare un altro tipo di sistema di gioco. Poi han deciso invece di mettere la partita un po' sulla nostra, su quella che è il nostro modo di interpretare il calcio, cioè quello di verticalizzare subito, cercare di recuperare le se









Cosenza Alla ricerca di risposte dopo la terza sconfitta consecutiva

La conferenza stampa post-partita con il mister Antonio Caserta ha rivelato una situazione difficile per il Cosenza Calcio, che ha subito la terza sconfitta consecutiva contro il Cittadella. Il mister ha condiviso le sue opinioni e riflessioni sulla partita, ma ha anche affrontato domande sulla situazione attuale della squadra.

Caserta ha iniziato commentando la difficoltà di analizzare la terza sconfitta consecutiva. Ha sottolineato errori difensivi, incluso un gol su calcio piazzato e un rigore non concesso, che hanno condizionato la partita. Tuttavia, ha elogiato l'impegno dei suoi giocatori, sottolineando che stanno dando il massimo in questo periodo complicato.

Una delle domande più rilevanti riguardava la sua tranquillità rispetto alla posizione della squadra, considerando che non è più così solida come in passato. Il mister ha affermato che la fiducia della società e dei giocatori è fondamentale e che sta concentrando tutti i suoi sforzi sul lavoro con la squadra per migliorare la situazione attuale.

Un giornalista ha sollevato la questione dell'evoluzione tattica della squadra e della mancanza di reazione in campo. Caserta ha respinto l'idea che la squadra non stia seguendo l'allenatore e ha attribuito alcune difficoltà agli episodi negativi e alla sfortuna. Ha sottolineato che la squadra sta dando il massimo durante gli allenamenti e che sente la fiducia dei giocatori.

La conferenza ha continuato con domande sulla prossima partita contro la capolista al San Vito. Caserta ha ammesso che sarà una sfida difficile, ma ha sottolineato l'importanza di aumentare l'attenzione e l'atteggiamento della squadra durante la settimana di preparazione.

Infine, quando gli è stata chiesta la sua opinione sulla situazione mentale della squadra, Caserta ha affermato che la mancanza di risultati sta influenzando l'autostima e la sicurezza dei giocatori, ma ha enfatizzato l'importanza del lavoro e della voglia di superare questo momento difficile.

In conclusione, la conferenza stampa ha riflettuto la sfida attuale del Cosenza Calcio mentre cerca di uscire da una serie di sconfitte. Il mister Caserta rimane concentrato sul lavoro con la squadra e sulla ricerca di soluzioni per migliorare la situazione attuale, mantenendo la fiducia della società e dei giocatori come punto di partenza. venire fuori solo con la voglia di venirne fuori con con il lavoro non pensare solo negativo lo so che è difficile però ci dobbiamo provare perché è il nostro lavoro non è finito il campionato bisogna analizzare tutti gli errori che è la cosa più importante perché ultimamente ne stiamo commettendo tanti e e lavorare Grazie