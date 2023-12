Cittanova: anziana smaschera tentata truffa grazie agli incontri anti-frode dei carabinieri

CITTANOVA 07 DIC. - , due residenti di Napoli, entrambi trentenni, sono stati denunciati per tentata truffa ai danni di un'ottantenne cittadina. Fortunatamente, la donna anziana è riuscita a smascherare il piano dei truffatori grazie a uno degli incontri anti-frode organizzati dai carabinieri per sensibilizzare gli anziani sulla difesa contro i truffatori.

Uno dei due indagati aveva inizialmente contattato la signora anziana tramite il telefono fisso di casa. Si era fatto passare per uno dei nipoti della vittima e le aveva comunicato che presto un corriere avrebbe consegnato un pacco a casa sua, richiedendo un pagamento di 3.500 euro per il ritiro.

L'anziana, trovando sospetta questa richiesta da parte del presunto "nipote", ha chiesto al truffatore di richiamarla sul suo numero di telefono cellulare personale. Il truffatore ha accettato, permettendo così all'anziana di ottenere il numero dal quale proveniva la chiamata.

Quando il finto corriere è arrivato, l'ottantenne ha notato che il numero non corrispondeva a nessuno dei suoi contatti in rubrica. Di conseguenza, non ha permesso al corriere di entrare in casa e ha subito allertato i suoi familiari. Il truffatore, vedendosi scoperto, è scappato senza riuscire a ottenere il denaro.

La vittima ha subito informato i carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata del truffatore e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i militari della stazione di Cittanova sono riusciti a identificare i presunti autori della truffa. Questi sono stati denunciati alla Procura di Palmi.

È importante notare che l'anziana aveva precedentemente partecipato a un incontro con i carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, durante il quale le erano state illustrate le misure di difesa contro le truffe. La sua prontezza d'azione e l'informazione fornita ai familiari hanno contribuito a sventare il tentativo di truffa. (Ansa)