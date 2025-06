Claudio Baglioni: “La Vita è Adesso”, il sogno continua. Intervista esclusiva (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Roma — A quarant'anni dall'uscita di La Vita è Adesso, Claudio Baglioni torna a raccontarci il suo capolavoro con occhi nuovi ma fedeli alla sua essenza. Un progetto che ha saputo attraversare il tempo e oggi si rinnova, mantenendo intatto il suo spirito originario.

«La vita adesso conteneva dieci canzoni nell'edizione originale» spiega Claudio Baglioni durante l'intervista. «Quarant'anni dopo, più che nuovi arrangiamenti, si tratta di evoluzioni naturali. Sono canzoni che si sono sviluppate tournèe dopo tournèe, a seconda delle emozioni del momento». Per questo ritorno, Baglioni e i suoi musicisti hanno scelto di lavorare in sala registrazione come una volta, in maniera analogica, tutti insieme, senza l’ausilio di computer o intelligenze artificiali.

“Il sogno è sempre”: il nuovo inedito

Come filo conduttore tra passato e presente, Baglioni ha deciso di aggiungere un nuovo brano, Il sogno è sempre. «È un pezzo che prende spunto da un sottotitolo nascosto già quarant'anni fa — racconta Baglioni — e che oggi si arricchisce di un arrangiamento neoclassico, con orchestra sinfonica e coro lirico.»

La scelta di non intitolare l'album come inizialmente previsto, Un bar sulla città, ma di optare per La Vita è Adesso ha radici profonde. «Allora scrivevo i testi al bar dello Zodiaco a Roma, osservando dall'alto il fluire della vita cittadina, come un direttore d’orchestra che mescolava destini» prosegue Baglioni. «Questa contemporaneità di vite mi ha ispirato il titolo definitivo, per raccontare quell’eterno presente.»

Nuove immagini per nuove emozioni

Per questa riedizione, Baglioni si è affidato nuovamente a Tony Torrinberth per la parte fotografica, ma anche a un nuovo talento: Emiliano Ponzi. Illustratore di fama internazionale, Ponzi ha donato una veste visiva inedita all’opera.

«Quando ho visto il risultato finale, sono rimasto sorpreso — confessa Baglioni — Non conoscevo nessuno dei lavori in corso, ma guardando l’insieme ho provato di nuovo il piacere di imparare qualcosa.»

Emiliano Ponzi racconta così il suo contributo: «È stato un lavoro di interpretazione dei testi e della musica, un’opera sinestetica che vuole coinvolgere non solo l’udito ma anche la vista. Le illustrazioni sono nate per suggerire immagini, per far rivivere i sogni e le visioni che Claudio aveva da quella terrazza romana.»

Un Grand Tour alla scoperta dell’Italia

Ma il progetto non si ferma qui. La Vita è Adesso si trasforma anche in un grande tour live: Grand Tour, 40 tappe in luoghi simbolo dell'arte e della cultura italiana.

«Sarà un viaggio musicale, ma anche storico e paesaggistico — anticipa Baglioni — Toccheremo siti di straordinaria importanza architettonica e archeologica. Partiremo il 27 settembre 2025 da Lampedusa, un’anteprima assoluta.»

Un’idea che richiama i viaggi dei pensatori e artisti tra Settecento e Ottocento, reinterpretata oggi in chiave musicale.

L’eredità di La Vita è Adesso

Con questo progetto, Claudio Baglioni non solo celebra un anniversario importante, ma rinnova il patto emotivo con il suo pubblico. Un album che continua a parlare di sogni, di vite che si intrecciano, di presente e di futuro.

E se è vero che «La Vita è Adesso», allora il sogno di Baglioni non è mai stato così vivo.

