"50 anni di passione e sacrificio": intervista ad Alberto Doria nel giorno del suo compleanno

Un imprenditore tra passione, sacrificio e innovazione: intervista ad Alberto Doria

Alberto Doria compie 50 anni e con essi celebra una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla continua ricerca di innovazione. Fondatore della INF.ALL, azienda specializzata nella produzione di serramenti e lavorazioni metalliche con sede a Catanzaro, Alberto ha saputo trasformare una passione nata in giovanissima età in una carriera imprenditoriale di successo.

La sua storia è un viaggio che intreccia sacrifici, momenti di svolta e sfide affrontate con determinazione, sempre guidato dalla memoria del padre, suo primo mentore, e da una fede profonda. Dalla piccola officina di famiglia agli importanti investimenti in tecnologie avanzate e nuovi progetti, Alberto ha saputo far crescere la sua azienda portandola a operare su scala nazionale.

In questa intervista, ripercorriamo insieme i momenti più significativi della sua carriera, scoprendo l'uomo dietro l'imprenditore e il coraggio che lo ha sempre guidato verso il futuro.

Una storia di sacrificio, passione e successo imprenditoriale

Alberto, quando ha capito che il mondo delle lavorazioni metalliche sarebbe stato il suo futuro?

Fin da piccolo, precisamente dai 10 anni, ero affascinato dal lavoro di mio padre. Passavo i pomeriggi in officina con lui, osservandolo creare opere straordinarie. Quella curiosità si è presto trasformata in una passione che è diventata parte integrante della mia vita.

Quando ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia?

Dopo aver completato le scuole medie e superiori, dai 16 ai 18 anni ho iniziato a lavorare come collaboratore effettivo nell’azienda di mio padre, attiva già dal 1974. È stato un periodo fondamentale per formarmi e imparare le basi di questo mestiere.

L’esperienza militare ha avuto un impatto sulla sua vita e sul suo lavoro?

Assolutamente sì. Nel 1994, a 20 anni, ho prestato servizio militare a Foligno e successivamente al centralino dell’ospedale militare di Catanzaro. È stata un’esperienza che mi ha insegnato disciplina e resilienza, qualità che ho poi applicato nella mia carriera.

Come è nata la sua azienda, la INF.ALL?

Nel 1996, a soli 21 anni, io e mio padre abbiamo deciso di avviare una nuova avventura imprenditoriale: la INF.ALL, specializzata nella produzione di serramenti in alluminio. È stato un passo coraggioso, ma guidato dalla nostra passione e determinazione.

Il matrimonio e la famiglia che ruolo hanno avuto nella sua vita?

Nel 1997 mi sono sposato con una donna straordinaria, che è diventata il pilastro della mia esistenza. Insieme abbiamo costruito una famiglia con tre figlie, che rappresentano il mio valore più grande. La loro presenza mi ha sempre dato la forza di affrontare qualsiasi difficoltà.

C’è stato un momento di svolta nella sua carriera imprenditoriale?

Sicuramente nel 2004, quando abbiamo deciso di investire in una struttura più grande e moderna. Questo ci ha permesso di acquistare nuovi macchinari e di partecipare a progetti di grande rilievo. Nel 2014, con l’aumento delle richieste, abbiamo ampliato la produzione introducendo serramenti in PVC, iniziando a esportare i nostri prodotti anche fuori regione.

La perdita di suo padre nel 2015 è stata un momento molto difficile. Come ha affrontato questa sfida?

È stata una delle prove più dure della mia vita. Mio padre non era solo un genitore, ma anche il mio maestro e migliore amico. Ho trovato conforto nella fede, che è sempre stata un punto fermo nella nostra famiglia. Ancora oggi sento la sua presenza e mi affido ai suoi insegnamenti per affrontare le difficoltà.

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla sua azienda?

Sì, come per molti altri. Le chiusure e le sospensioni dei lavori hanno creato incertezze, ma poco prima della pandemia avevo investito in nuovi macchinari, introducendo la produzione di controtelai termici certificati. Questo ci ha permesso di rimanere competitivi e di affrontare la ripresa con forza.

Quali sono i progetti più recenti?

Nel dicembre 2023 abbiamo acquisito macchinari innovativi, tra cui un taglio al plasma e un pantografo CNC, che ci consentono di lavorare materiali come acciaio, legno e plexiglass. Inoltre, a dicembre 2024 ho deciso di lanciarmi in una nuova avventura: il noleggio e la vendita di auto nuove e usate. È un progetto ambizioso, ma credo fermamente nel suo potenziale.

Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere a chi si affaccia al mondo imprenditoriale?

La passione e il sacrificio sono fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Non bisogna mai arrendersi, anche di fronte alle difficoltà. Con dedizione e fede, tutto è possibile.

Contatti Alberto Doria

Indirizzo: Via Fiume Busento snc, Catanzaro, 88100

Telefono: +39 0961 799530

Cellulare: +39 0961 799530

E-mail: [email protected]

Sito web: www.doriagroup.it

Un esempio di coraggio e determinazione che fa scuola nel mondo imprenditoriale.