Intervista esclusiva con la Dott.ssa Briguglio: prima Donna Vicesindaco di Bova Marina

Progetti e Visioni per il Futuro: Rilancio del Turismo, Creazione di Opportunità Lavorative, Promozione dell'Artigianato Locale e Sostegno alle Imprese. Un Approccio Innovativo per Rivitalizzare l'Economia e la Comunità di Bova Marina.Congratulazioni per il nuovo ruolo! Cosa l'ha spinta a diventare Vicesindaco di Bova Marina, Dott.ssa Briguglio?

Buongiorno, intanto grazie a voi per l'intervista. È stato il sindaco Andrea Zirilli a darmi questo ruolo, quando mi sono candidata l'unico pensiero era quello di contribuire a risollevare le sortì del nostro paese non pensavo a nessuna carica o incarico ma sono orgogliosa perché è la 1' volta che una donna a Bova Marina ha questa investitura.





Il turismo è un settore vitale per Bova Marina. Quali sono i suoi piani per migliorare il turismo nella zona, Dott.ssa Briguglio?

Sicuramente il turismo è la strada giusta da percorrere affinché Bova M. torni a splendere come una volta. La natura ha fatto il suo, ora dobbiamo essere bravi noi a finire l'opera dopo anni e anni di immobilismo generale. Ripristinare la via Marina e immediatamente mettere mano al piano spiaggia è incredibile che un paese di mare non abbia un lido o una discoteca.





La creazione di posti di lavoro è fondamentale per ogni comunità. Come pensa di affrontare le sfide occupazionali a Bova Marina?

Incentivare l'agricoltura, il turismo ed il commercio può dare tante opportunità ai nostri giovani, quello del lavoro è un problema ormai a livello nazionale, ma se non si vuole continuare ad emigrare dobbiamo investire su questi settori.

L'artigianato ha radici profonde nella nostra cultura. Come intende supportare e promuovere gli artigiani locali?

Gli artigiani locali possiedono tecniche tradizionali che si tramandano da generazioni, non bisogna perderli. Quindi promuovere fiere, mercatini o quant' altro per acquistare i nostri prodotti, può aiutare molto ad una continuità di queste attività. Come amministrazione dobbiamo aiutarli sia come organizzazione ma anche a seguirli ove ci sia la possibilità ad accia bandi e finanziamenti per dare loro la possibilità di non perdere questo matrimonio.

Il commercio è la spina dorsale di ogni economia. Quali misure adotterà per sostenere le imprese locali?

Il nostro paese vive di pochi posti di lavoro fisso, di tanti pensionati ma il fulcro della nostra economia sono i tantissimi commercianti, Bova Marina è stata sempre una meta per questo. Dobbiamo riportarlo a quei tempi. Non è un compito difficile, basta riuscire a ripristinare la via Marina, continuare il rifacimento delle strade con i dovuti segnali, con regole precise da rispettare. Vi posso assicurare che già quest' anno avremo alcuni servizi nuovi per i cittadini e anche per i turisti. Fidatevi. Qualcuno sarà una novità per la zona e per questo mi sento molto orgogliosa. E aggiungo che non saranno gli ultimi. Bova M. deve essere dotata di servizi all' avanguardia. E poi ma non ultimo un bel piano di decoro urbano. Fatto ciò il resto lo dovranno continuare i nostri commercianti ma su questo sono certa della loro competenza.





Quali sono i suoi obiettivi principali per il settore delle attività produttive e come pensa di raggiungerli, Dott.ssa Briguglio?

Certamente l'obbiettivo è migliorare la produttività delle proprie aziende, per fare ciò, bisogna implicare moltissimi interventi quali possono essere una migliore organizzazione della propria attività, aumentare le motivazioni del personale e nello stesso tempo creare percorsi di crescita e aggiornamenti dei suddetti dipendenti. Espandersi in mercati nazionali ed esteri per le imprese che già lavorano in tutta Italia. Alcuni lo fanno già e sono un vanto per il nostro paese. Ultima considerazione è che ritengo giusto che l'opposizione faccia il proprio dovere e ci mancherebbe, ma ritengo eccessivo alcune critiche ad appena 20 giorni del nostro insediamento.





