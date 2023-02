Catanzaro. “Coltiviamo inclusione” l’avvio di un nuovo grande progetto

“Coltiviamo inclusione”, tutto pronto per l’avvio del nuovo progetto gestito da Co.Ri.S.S. (Cooperative Riunite Socio Sanitarie), una Cooperativa Sociale che gestisce servizi socio-sanitari ed educativi in favore di soggetti svantaggiati con un’esperienza ormai ventennale sia nella progettazione che nella realizzazione di interventi di Formazione Professionale e di Servizi Sociali e Sanitari.

La macchina di Agenda urbana per il sociale è pronta per il tuffo in un altro dei quattro progetti presentati al Comune a metà dicembre. Con Co.Ri.S.S. capofila, Arci e Fondazione Città Solidale nel ruolo di partner il prossimo 1 febbraio entrerà in scena un concreto tentativo di inclusione lavorativa rivolto a persone con disabilità che vivano a Catanzaro. Sullo sfondo un obiettivo da centrare attraverso la definizione di progetti personalizzati e interventi di presa in carico multiprofessionale.

Attività che partiranno dal primo febbraio e andranno avanti per tutto il 2023 con lo scopo di promuovere, su scala territoriale, diffusione e personalizzazione della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute saranno portare avanti da assistenti sociale, operatore di sportello, tutor per la formazione e per i tirocini, docenti nonché da pedagogisti e psicologi. Incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro dei diversamente abili del capoluogo della regione la mission di un progetto che prende le mosse dalla volontà di abbattere gli ostacoli che frenano la piena integrazione dei soggetti con disabilità al fine di porre un argine reale a emarginazione ed esclusione. Un’apposita équipe multidisciplinare farà dunque da tramite tra i beneficiari del progetto, da selezionare senza trascurare le condizioni i economiche di partenza con la collaborazione dei Servizi sociali del Comune, e quel sogno di normalità posto alla base di un progetto che analizzerà le competenze curricolari dei soggetti interessati e lanciare cinque borse lavoro, della durata di cinque mesi, nonché un corso di formazione al termine del quale dieci allievi avranno la qualifica di operatori/manutentori del verde.

Prima la teoria da svolgere nella sede formativa di CO.RI.S.S. poi la pratica che, sin da subito, avrà l’obiettivo di formare gli allievi riqualificando al contempo parchi, giardini pubblici, area cimiteriale e aiuole dei Tre colli. I report conclusivi cristallizzeranno i risultati, ma ora l’attenzione è tutta per un lancio ormai imminente da realizzare puntando su uno sportello che sarà attivo, al piano terra dello stabile di via G.Raffaelli 34, dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30