Come risparmiare sull’assicurazione auto: cosa valutare?

Ogni anno la stessa storia: l’assicurazione auto è in scadenza e dobbiamo capire se confermare la stessa o valutare altro. Infatti, sebbene avere una macchina personale sia un enorme vantaggio e una comodità indiscutibile, le spese collegate non sono proprio irrisorie, se consideriamo la polizzaassicurativa, la benzina, il bollo, la manutenzione, etc. Mentre alcune spese sono fisse e abbastanza immodificabili a livello tariffario, su altre possiamo intervenire: è il caso dell’assicurazione. Oggigiorno esistono numerose possibilità per scegliere in serenità la propria RCA.

In passato si rimaneva legati alle soluzioni proposte dal proprio assicuratore di fiducia e molto spesso si evitava di cambiare per paura di incorrere in fregature o di pentirsene. Oggi, grazie alle numerose possibilità offerte dalle compagnie di assicurazione sia fisiche che online, la scelta è vastissima e bisogna solo operare in direzione della soluzione più comoda e vantaggiosa in base alle proprie necessità, alla propria casistica e, ovviamente, alle proprie tasche. In generale, risparmiare è possibile, ma bisogna saper dove e come cercare. Innanzitutto, informarsi e non aver paura di “rischiare” cambiando. Infatti, molto importante è il saper reperire le giuste informazioni, informandosi da fonti sicure e affidabili.

Un ottimo aiuto potrebbe essere apportato dai comparatori online, che permettono di inserire diversi parametri e filtri in modo da trovare la soluzione migliore per le nostre esigenze, senza dimenticare di seguire i consigli di Facile.it per risparmiare sull’assicurazione auto. Poi, nel momento in cui valutiamo la polizza, non dobbiamo lasciarci trascinare (o intimorire!) dal costo finale: dobbiamo valutare la polizza auto nella sua integrità e totalità. Cosa ci viene offerto? Chi e cosa è coperto e compreso? Per quanto tempo? Quali sono i massimali previsti? Sono offerti servizi accessori? Questo perché è giusto cercare una polizza che non ci faccia spendere un capitale, ma nemmeno accontentarci di un’assicurazione basica che rischia di non coprire tutti i rischi del caso. A seconda del caso e dell’utilizzo che ne facciamo dell’auto, dobbiamo tutelarci al massimo, cercando di essere sempre previdenti, soprattutto se si tratta di un’automobile nuova o se assicuriamo un neopatentato.

Last but not least, è vitale non ridurci all’ultimo, ovvero quando la nostra attuale assicurazione sta per scadere. Ricordiamoci di iniziare a cercare una polizza auto migliorativa molto prima che la nostra scada. Questo ci permetterà di valutare attentamente e serenamente tutte le condizioni che andiamo a scegliere per il nostro veicolo, contrattando eventualmente per una promozione più conveniente e/o per l’inserimento di garanzie assicurative accessorie, soprattutto se ci rivolgiamo a una compagnia assicurativa fisica. Invece, presi dalla fretta, potremmo non riflettere adeguatamente e scegliere una soluzione che non ci soddisfa pienamente. In breve, la regola è molto semplice: non avere fretta e prendersi del tempo per valutare attentamente, comparare tutte le soluzioni, accontentarsi esclusivamente del meglio