Comuni: si dimette sindaco Cutro Salvatore Di Vuono, dissidi in maggioranza

CUTRO, 12 GIU - Il sindaco di Cutro Salvatore Di Vuono ha presentato stamattina le sue dimissioni. Divuono è stato eletto nel giugno del 2016 alla guida della lista civica Cutro città Normale ma il suo percorso politico-amministrativo è sempre stato caratterizzato dalla difficoltà di costruire una maggioranza solida.



Le dimissioni protocollate oggi sono infatti l'epilogo di un periodo di fibrillazioni della maggioranza che ha continuato a perdere pezzi fino ad arrivare un mese fa alle dimissioni di un assessore ed un ufficiale di governo di Forza Italia, che lamentavano la debolezza della maggioranza.



Se le dimissioni di Divuono non saranno ritirate entro 20 giorni, il Consiglio comunale sarà già sciolto i primi di luglio ed affidato alla guida di un commissario straordinario. Inoltre, al Comune di Cutro è al lavoro una commissione d'accesso antimafia insediatasi in seguito all'operazione Thomas della Dda di Catanzaro che ha coinvolto un ex dirigente dell'ufficio tecnico.L'esito dell'accesso antimafia è atteso per agosto.