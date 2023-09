Concorso Educazione Motoria Scuola Primaria: ecco i consigli su cosa studiare

É stato pubblicato sul portale INPA, il bando del concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Ecco cosa studiare per il Concorso Scuola di Educazione Motoria

L’insegnamento dell’educazione motoria rappresenta un pilastro fondamentale all’interno del percorso didattico scolastico. La selezione dei docenti destinati a questa disciplina richiede un’attenta e rigorosa valutazione delle loro competenze e conoscenze. Il programma di esame per l’accesso ai ruoli del personale docente nell’ambito dell’educazione motoria si struttura in due sezioni: una parte generale e una disciplinare/specifica.

La sezione generale dell’esame mira a valutare le competenze del candidato in diverse aree, quali la normativa scolastica, la psicologia dello sviluppo e dell’educazione, le abilità digitali e la comprensione del sistema scolastico e del ruolo del docente. È altresì richiesta una conoscenza dettagliata della legislazione e delle norme scolastiche, inclusi gli aspetti legati all’inclusione degli studenti con necessità educative speciali e le misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Per quanto concerne la sezione disciplinare, il candidato dovrà dimostrare una solida preparazione su argomenti legati all’educazione motoria, presenti nell’Allegato A del bando.

Clicca qui e allenati con il simulatore gratuito di Universal Kinesiology

Clicca qui per visionare le anteprime delle dispense di preparazione al concorso di Universal Kinesiology

Come si articola il concorso

Il concorso si articola nella prova scritta, nella prova orale e nella successiva valutazione dei titoli.

Prova scritta

La prova scritta avverrà mediante l’utilizzo di computer. La durata complessiva dell’esame sarà di 100 minuti, fermo restando la possibilità di concedere tempi aggiuntivi e l’uso di supporti ausiliari conformemente a quanto stabilito dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La prova scritta, incentrata sui contenuti previsti dal presente decreto, consisterà in 50 domande, suddivise come segue:

40 domande a risposta multipla, finalizzate a valutare le competenze e le conoscenze del candidato;

5 domande a risposta multipla riguardanti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

5 domande a risposta multipla sulle competenze digitali relative all’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi multimediali più efficaci per migliorare la qualità dell’apprendimento.

Ciascuna domanda sarà accompagnata da quattro opzioni di risposta, di cui solo una sarà corretta. Ogni risposta esatta verrà premiata con 2 punti, mentre ogni risposta errata o mancante non attribuirà alcun punto. L’ordine di presentazione delle 50 domande sarà casuale per ciascun candidato. Non verranno previamente pubblicate le domande.

L’amministrazione si riserva la facoltà, a seconda del numero di partecipanti, di programmare, se necessario, la somministrazione delle prove in orari diversi, ma garantendo in ogni caso la trasparenza e l’omogeneità per assicurare lo stesso grado di selettività per tutti i partecipanti.

È disponibile per la preparazione alla prova scritta un pacchetto dispense comprendente:

Dispensa parte generale con tutta la legislazione scolastica e le nozioni utili sulle competenze pedagogiche-didattiche;

con tutta la legislazione scolastica e le nozioni utili sulle competenze pedagogiche-didattiche; Dispensa parte specifica in cui vi sono riassunti tutti gli argomenti della parte specifica, previsti nell’Allegato A;

Dispensa di informatica

Dispensa di ripasso grammatica inglese livello B2

Il pacchetto può essere acquistato in formato digitale (in pdf) da scaricare sui tuoi dispositivi o in formato cartaceo (stampate in b/n, rilegate e spedite a casa).

Prova orale

I candidati che hanno superato con successo la fase scritta sono autorizzati a procedere alla prova orale. Questa fase mira a valutare la preparazione del candidato, come indicato nell’Allegato A dell’articolo 8 del presente decreto, concentrandosi sulla padronanza della materia e sulla capacità di progettare attività didattiche efficaci, anche con l’impiego strategico delle tecnologie e dei dispositivi multimediali, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli attuali piani di studio.

La prova orale ha una durata massima di 30 minuti, salvo la possibilità di concessione di tempi extra e l’utilizzo di supporti ausiliari come definiti nell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprendente l’illustrazione delle scelte relative ai contenuti, alla metodologia didattica e agli aspetti pratici dell’uso delle tecnologie digitali.

Durante la prova, la commissione dialoga con il candidato, valutando anche la sua capacità di comprendere e comunicare in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti di cui:

100 per la prova scritta;

100 per la prova orale;

50 per i titoli.

A cura di

Universal Kinesiology