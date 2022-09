Diretta del Premier Giuseppe Conte: ripartenza del paese. 'Fase 2. Ecco chi riparte'

ROMA, 26 APR - Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockdown, ma il riavvio dovrà avvenire in piena sicurezza, a garanzia della salute pubblica. Il piano nazionale che stiamo mettendo a punto ci consentirà una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni.



****"E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". E' quanto prevede la bozza del Dpcm che sarà in vigore dal 4 maggio.

**** "Consentiamo l'accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

**** "Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando delle regole sugli spostamenti.

**** Visite mirate tra familiari

**** "Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato". E' quanto prevede la bozza del Dpcm in vigore dal 4 maggio, con le regole previste per la fase 2

**** Apertura per cerimonie funebri dal 4/5 Sino ad un massimo di 15 persone con mascherine e distanze

**** Dal 4 maggio ristorazione con asporto ++ Si entrerà uno alla volta e cibo si consuma a casa

**** Via l'Iva sulle mascherine in un prossimo decreto.

**** Dal 4 maggio riapre manifattura. Ma deve rispettare tutti i protocolli sicurezza

**** c'e' protocollo sicurezza trasporti-cantieri

**** Consentiamo dal 4 maggio una maggiore attività: bar e ristoranti potranno fare attività di ristorazione con asporto ma che nessuno pensi che ci possano essere assembramenti. Il cibo non si consumerà davanti al posto di ristoro"

**** "La riapertura delle aziende interessate è consentita sul presupposto del rispetto dei protocolli di sicurezza. Ci sarà un protocollo di sicurezza anche per le aziende di trasporto"

**** Il 18 maggio riapertura commercio al dettaglio

**** Dal 18 aperura moste,musei e allenamenti squadre

**** "Ci avviamo ad allentare un lockdown per il 4 maggio ma c'è un meccanismo in cui le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull'andamento della curva epidemiologica e sull'adeguatezza delle strutture".

**** Le diposizioni del nuovo Dpcm per la Fase 2 saranno valide "dal 4 maggio 2020" e "sono efficaci fino al 17 maggio 2020". E' quanto si legge nella bozza del provvedimento. Alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con "attività propedeutiche" a partire dal 27 aprile.

**** Dal primo giugno aprono bar, ristoranti ++ E anche parrucchieri e cenrti estetici

**** Dal 4 maggio i ristoranti potranno riprendere l'attività ma solo per il cibo da asporto. Lo prevede la bozza del Dpcm. "Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) - si legge - ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi".

**** Far ripartire paese in sicurezza poi fase 3 Ma non sappiamo quando ci sarà fase uscita emergenza

**** "Il 18 maggio abbiamo in programma la riapertura anche di musei, mostre e biblioteche".

**** Scuole ora non aperte, si riparte da settembre C'è rischio calcolato in questo settore con personale certa età

**** Piano assunzione 24 mila precari scuola

****"Dobbiamo completare le interlocuzioni per avere un quadro di assieme. Sicuramente vogliamo garantire tutte le condizioni di massima sicurezza, perché siamo molto appassionati di sport, vogliamo bene ai nostri beniamini e vogliamo preservarli. Del resto io stesso sono un appassionato di calcio e all'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto, ma ci siamo trovati in questa emergenza e credo che anche i tifosi più accaniti abbiano compreso", spiega il capo del governo





Diretta da Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte