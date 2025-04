Conferita la Médaille d’Honneur des Services Bénévoles alla giurista e giornalista Mariarita Cupersito

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito ha ricevuto dalla Francia la Médaille d’Honneur des Services Bénévoles dell’ANPDSB (Action Nationale Promotion et Développement des Services Bénévoles), un importante riconoscimento a testimonianza del suo impegno per le cause umanitarie.

Già attivista per i diritti umani con particolare attenzione verso la tutela dei diritti delle donne, Mariarita Cupersito vanta una carriera internazionale di alto profilo; oltre ad essere avvocato e funzionaria ministeriale è anche giornalista, scrittrice ed esperta di geopolitica. Il suo coinvolgimento in molteplici campi l’ha portata a collaborare con importanti istituzioni globali: attualmente è associata all'International Institute for Strategic Studies, è stata nominata Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Lord di Londra, è stata selezionata per il Programma Ambasciatori dell'Institute for Economics & Peace ed è stata nominata Ambasciatrice Globale in Italia per Women Empowered Global; partecipa in qualità di esperta al primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite.

Ha collaborato con enti di rilievo come l'Istituto Analisi Relazioni Internazionali e la rivista Opinio Juris – Law and Politics Review. I suoi studi e articoli sono stati citati in numerose pubblicazioni internazionali, ricerche accademiche e tesi universitarie.

Nel corso degli anni ha preso parte a diverse attività di volontariato a cura di Amnesty International e della Croce Rossa Italiana, ha collaborato con centri antiviolenza e ha donato, a titolo personale, oltre trecento libri (tra i quali un consistente numero di titoli incentrati sul femminismo e la disparità di genere) a biblioteche, enti benefici e istituti penitenziari.

In qualità di scrittrice, Mariarita Cupersito ha recentemente vinto il Concorso nazionale “No alla violenza contro le donne 2025”.