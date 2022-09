Conflenti. Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola Non è in pericolo di vita.

Conflenti. Tenta furto in ristorante, 36enne ferito a colpi di pistola Non è in pericolo di vita. A sparare è stato parente proprietario

CONFLENTI, 24 FEB - Un uomo di 36 anni è rimasto ferito in modo non grave durante un tentativo di furto avvenuto all'interno di un ristorante nel territorio di Conflenti in provincia di Catanzaro. Il fatto è accaduto nel corso della notte dentro il locale dove un parente del proprietario, avendo sorpreso l'intruso, ha sparato due colpi di pistola, detenuta legalmente, uno dei quali ha raggiunto il trentaseienne all'addome.



Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, del Gruppo di Lamezia Terme e della Compagnia di Soveria Mannelli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire dinamica esatta dei fatti anche attraverso accurati rilievi tecnici.