Nube dalla Piscina: 100 Studenti Intossicati a Guastalla, Reggio Emilia

Una nube chimica giallastra si è sprigionata dalle piscine di Guastalla, un comune nel cuore della provincia di Reggio Emilia. L'incidente ha coinvolto studenti provenienti da scuole vicine, portando a sintomi di tosse e lacrimazione tra coloro che sono stati esposti alla sostanza.

Secondo i primi report, ben 104 persone sono state intossicate, principalmente ragazzi tra i 14 e i 19 anni, insieme a una docente e alcuni operatori di una mensa locale. Fortunatamente, nessuno si trova in pericolo di vita.

L'intossicazione è stata trattata come esalazioni di cloro, come comunicato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) di Reggio Emilia. Gli accertamenti preliminari condotti dai vigili del fuoco indicano che l'incidente potrebbe essere stato causato da una miscelazione errata durante le operazioni di travaso di acido solforico, utilizzato per il trattamento delle acque delle piscine.

I sintomi riportati dagli intossicati sono stati principalmente bruciore agli occhi, lacrimazione, mal di gola e tosse, con alcuni casi di difficoltà respiratoria più pronunciata. Un posto medico avanzato è stato allestito sul posto, dove sono stati trattati i ragazzi e coloro che presentavano sintomi. La maggior parte degli studenti appartiene ai due istituti superiori Russel e Carrara, situati nelle immediate vicinanze delle piscine coinvolte.

Dei 104 intossicati, 65 sono stati inviati al pronto soccorso di Guastalla, mentre altri sono stati dirottati ai pronto soccorso di Montecchio e Reggio Emilia. Al momento, nessuno è stato ricoverato, ma diversi rimangono sotto osservazione nei pronto soccorso locali.

Si ritiene che l'incidente sia avvenuto durante i lavori di manutenzione ai depuratori degli impianti. Per chiarire la situazione, il pubblico ministero di Reggio Emilia, Dario Chiari, ha condotto un sopralluogo presso gli impianti dello Sports Center Swimming Pools di Guastalla.

La situazione è rientrata nella tarda mattinata, secondo quanto dichiarato dalla sindaca Camilla Verona. La tempestività dell'intervento dei soccorsi è stata favorita dalla vicinanza degli impianti della piscina a vari servizi di emergenza.

La nube tossica ha portato all'evacuazione degli istituti superiori Russel e Carrara, con molti studenti che non sono nemmeno entrati a scuola a causa dell'incidente avvenuto poco prima dell'inizio delle lezioni.

Sul posto sono intervenuti diversi enti, tra cui polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, Arpae e il fornitore dei prodotti chimici coinvolti nell'incidente.

L'intervento dei vigili del fuoco è iniziato alle 7.50, quando è stata segnalata la presenza della nube tossica nei locali tecnici della piscina di via Sacco e Vanzetti. Le operazioni di messa in sicurezza sono state completate con successo grazie alla collaborazione delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sull'incidente e sulle sue cause.