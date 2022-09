Coronavirus: in 15 da Roma a Paola, denuncia e quarantena obbligatoria

Coronavirus: in 15 da Roma a Paola,molti senza valido motivo. Per trasgressori scatterà la denuncia e quarantena obbligatoria

COSENZA, 22 MAR - Sono state tutte identificate le quindici persone giunte alla stazione di Paola (Cosenza) con un Frecciabianca proveniente da Roma. La maggior parte non aveva alcuna motivazione valida per rientrare.



Solo alcuni avevano l'autocertificazione compilata per comprovati motivi di lavoro. La maggior parte di questi passeggeri, nelle prossime ore, sarà denunciata per mancato rispetto del Dpcm anti-coronavirus. Tutti sono stati messi al corrente dell'ordinanza emessa dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli che prevede, "con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni".