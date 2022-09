Coronavirus: Abramo consegna buoni spesa a vescovo Catanzaro. "Donazione effettuata da gruppo Maiora per famiglie bisognose"

CATANZARO, 8 APR - Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha consegnato all'arcivescovo metropolita della diocesi di Catanzaro-Squillace, Vincenzo Bertolone i buoni spesa che il gruppo imprenditoriale Maiora ha donato nei giorni scorsi al Comune. Lo riferisce una nota del Comune. "La collaborazione fra l'amministrazione comunale e la Curia - ha affermato Abramo - è sempre più forte.



Questa sinergia ci ha permesso di avviare e potenziare uno dei percorsi di solidarietà che fa parte della più ampia rete di intervento in azione a Catanzaro, uno strumento indispensabile per mitigare, quanto più è possibile, gli effetti della crisi causata dall'emergenza coronavirus sulle famiglie del capoluogo". "Ringraziando chi ha effettuato la donazione ('Uno dei tanti gesti di buon cuore e generosità a cui sto fortunatamente assistendo da settimane'), il primo cittadino - riporta la nota - ha sottolineato che 'questi buoni per la spesa ricevuti da Antonio Paone e Pasquale Burza, rappresentanti di un gruppo aziendale che fa da concessionario di un conosciuto marchio di supermercati, sono stati consegnati all'arcivescovo Bertolone, come tutti gli altri buoni spesa ricevuti nelle scorse settimane anche da altri imprenditori, proprio perché la Curia sa benissimo, grazie alla sua profonda conoscenza del tessuto sociale, quali sono le famiglie che ne hanno più bisogno'".