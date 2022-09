Coronavirus: Arcuri, Lettera a Ordine medici: 'amareggiato'. Ora controlli a campione

Coronavirus: Arcuri, nuovo stock mascherine in settimana. Lettera a Ordine medici: 'amareggiato'. Ora controlli a campione

ROMA, 01 APR - Un nuovo stock di mascherine verrà consegnato alla Federazione degli ordini dei medici "entro questa settimana". Lo assicura il commissario Domenico Arcuri in una lettera indirizzata al presidente Fnomceo Filippo Anelli in cui si dice "davvero amareggiato". Nella lettera, resa nota dalla Fmnomceo, Arcuri si scusa dopo l'errore nella consegna di dispositivi non idonei all'uso sanitario. Da oggi, afferma, "le forniture oggetto di 'donazioni' verranno sottoposte ad un controllo a campione".

"Egregio Presidente, voglio rinnovarle le mie scuse per l'incidente verificatosi ieri. Sono davvero amareggiato", afferma il commissario straordinario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nella lettera ad Anelli dopo l'errore di ieri nella consegna agli Ordini dei Dispositivi individuali di protezione non idonei all'utilizzo sanitario. "Da oggi, d'intesa con Angelo Borrelli, le forniture oggetto di 'donazioni' - annuncia - verranno sottoposte ad un controllo a campione, per essere certi della corrispondenza tra bolla di consegna, indicazioni stampate sulla confezione e prodotti donati. Voglio rassicurarla che, così come richiesto più volte dal Ministro della Salute Roberto Speranza, ho dato disposizioni di consegnarvi, al più presto, un nuovo stock di mascherine ffp2". "Sulla base del quadro degli approvvigionamenti saremo certamente in grado di rifornirvi entro questa settimana - conclude Arcuri - nel confermarle il mio pieno sostegno al vostro prezioso lavoro".



"Le scuse rivolte ai medici, che si stanno impegnando con abnegazione nella lotta al Covid-19, sono sempre apprezzate e naturalmente accettate - commenta Anelli - così come l'impegno ad essere scrupolosi nelle procedure che riguardano la sicurezza del personale sanitario. Apprendiamo tra l'altro solo oggi che il materiale era stato donato e non era quello acquistato per gli Ordini: stiamo valutando se gli Ordini possano essere un canale per veicolarne l'uso civile, al quale era destinato". "Prendiamo atto della volontà di mettere in atto strategie di controllo più stringenti, al fine di evitare che incidenti come questi abbiano a ripetersi - conclude il presidente Fnomceo - e restiamo quindi in attesa della consegna di una nuova fornitura di mascherine ffp2"