Coronavirus: Brusaferro, confermiamo il rallentamento

ROMA, 3 APR - Si confermano i dati di rallentamento. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa epidemiologica odierna. "Non c'è nessuna zona del Paese dove non circoli", ha detto Brusaferro sottolineando l'alta circolazione di Covid-19 in alcune zone.

Da qui il messaggio di tenere "molto elevata la soglia delle raccomandazioni e delle restrizioni adottate

Il dato è "che in qualche modo abbiamo iniziato la discesa. È progressivamente un calo. Questo è un passaggio estremamente importante. Ma la curva non è detto che scenda per forza. Se non siamo efficaci nel mantenere il distanziamento, quella discesa si interrompe e si crea una valle per poi ricrescere".

Così il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa congiunta con il Css. "La curva decresce e i nuovi infetti decrescono. Le misure stanno funzionando, vanno mantenute. Se non si controlla bene la curva discendente poi riparte rapidamente"