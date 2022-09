Coronavirus: Calcio Tv aprono a 'gare in chiaro'

MILANO 25 FEB - Stadi chiusi al pubblico, ma fruibili virtualmente grazie alla disponibilità offerta da Sky, Rai e Mediaset a trasmettere "in chiaro" le partite che, a causa del coronavirus, si giocheranno a porte chiuse nel prossimo fine settimana, a partire dall'attesissima sfida scudetto Juventus-Inter di domenica sera.

E' l'apertura giunta in primis da Sky, detentrice dei diritti criptati, cui hanno in breve aderito la tv pubblica e quella commerciale. Una disponibilità cui il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha risposto: "Sono decisioni che deve prendere la Lega. Non entro in scelte autonome del mondo del calcio.

Quello che abbiamo disposto è la necessità di salvaguardare la salute". Da via Rosellini non è giunta una posizione ufficiale, però è trapelato che la decisione non spetta alla Lega su una materia regolata dalla legge Melandri (che non prevede che le partite della Serie A di calcio siano trasmesse in chiaro), alla quale si dovrebbe quindi derogare. "Vista l'eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una 'finestra in chiaro' trasmettendo su TV8 almeno la partita Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla" è trapelato in mattinata da una riunione tenutasi nel quartier generale milanese di Rogoredo, secondo quanto ha appreso l'ANSA.

La Rai ha rilanciato manifestando alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro sul canale a più larga diffusione le partite che saranno disputate nel prossimo turno a porte chiuse. "Lo facciamo - ha spiegato all'ANSA una fonte qualificata dell'azienda - a tutela dell'interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99,87 % della popolazione".

Poi in serata è arrivata anche la 'candidatura' di Mediaset a trasmettere in chiaro non solo Juventus-Inter ma anche le altre partite che saranno disputate a porte chiuse. Resta intanto da sciogliere il caos biglietti. Per Juventus-Inter non è previsto alcun rimborso, mentre il club nerazzurro restituirà il denaro dei biglietti per la partita di Europa League contro il Ludogorets che giovedì si giocherà a porte chiuse al Meazza