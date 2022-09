Coronavirus: Carabinieri Nas sequestrano 302.000 mascherine. Irregolari o importate con modalità non consentite

ROMA, 22 APR - Solo nel corso delle ultime ore, i carabinieri dei Nas hanno sequestrato 302 mila mascherine di varie categorie, dalle semplici antipolvere a quelle chirurgiche fino ai dispositivi di protezione individuale (come FFP2/3), risultate irregolari, prive delle caratteristiche dichiarate da produttori e venditori e oggetto di importazione con modalità non consentite.



Lo rende noto il ministero della salute. Sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria 2 titolari di esercizi produttivi e commerciali ed ulteriori 18 sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 30 mila euro. I dispositivi facciali, se posti in commercio, rilevano i Nas, avrebbero determinato un indebito profitto economico di 410 mila euro.



Tra gli interventi eseguiti, i Nas di Cremona hanno eseguito accertamenti presso due depositi logistici di un'azienda bresciana dedita alla distribuzione di prodotti farmaceutici e sanitari, individuando e sequestrando complessivamente 280.000 mascherine protettive, interamente importate dalla Repubblica Popolare Cinese, il cui valore commerciale ammonta 355 mila euro, che presentavano irregolarità.