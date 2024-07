Evento Formativo su "Concessioni Balneari e Politiche del Mare" a Catanzaro (Live)

Si terrà oggi 4 giugno, presso la Sala Conferenze dell’ITTS E. Scalfaro di Catanzaro, l’evento formativo sul tema “Concessioni balneari e Politiche del mare”, promosso ed organizzato dalla Fondazione Scuola Forense di Catanzaro “Giuseppe Iannello”, in collaborazione con il Consigliere Nazionale Forense Antonello Talerico.

L’evento, che sarà patrocinato anche dalla Regione Calabria, dal Comune di Catanzaro e dall’ANCI Calabria, affronterà con un taglio pratico le criticità connesse con l’applicazione della direttiva “Bolkeistein”, soprattutto dopo le recentissime pronunce del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Si tratta di un tema di grandissima attualità, alle porte della stagione balneare e sarà occasione di confronto tra tutti gli operatori del settore: professionisti, dipendenti della pubblica amministrazione ed imprenditori del settore.

L’attualità e l’interdisciplinarietà del tema trattato ha quindi favorito la partecipazione non solo di molti ordini professionali: Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti industriali, ma anche delle associazioni Camera Amministrativa Distrettuale e ADGI Catanzaro.

A fare i saluti di indirizzo saranno l’avv. Jole le Pera (CDA Fondazione Scuola Forense) l’avv. Antonello Talerico (Consigliere Nazionale Forense e Consigliere Regionale) e Dott. Giancarlo Pennetti (Presidente TAR Calabria – Catanzaro).

L’evento condotto e moderato dal Dott. Nicola Durante, vedrà la partecipazione di importanti relatori: il Consigliere di Stato Dott. Sergio Zeuli che ha fatto parte del collegio che si è pronunciato nellaultime settimane sul tema; il Dott. Carlo Dibello estensore della recente pronuncia in controtendenza del TAR Puglia – BARI; la Prof.ssa Anna Sia (Diritto della Navigazione UMG di Catanzaro); il Dott. Antonio Borelli (assessore al turismo del Comune di Catanzaro).

Apriranno il dibattitto i Presidenti degli Ordini Professionali e delle Associazioni.

Da segnalare inoltre la presenza dell’Avv. Antonio Capacchione Presidente Nazionale del Sindacato Italiano Balneari.

Il Direttore della Scuola Forense avv. Valerio Murgano e il Presidente della Fondazione avv. Andrea Gareri si dichiarano soddisfatti per l’importante iniziativa di rilevanza Nazionale promossa dalla Scuola Forense, fiore all’occhiello della Avvocatura Calabrese, evidenziando l’impegno per una formazione di qualità.

