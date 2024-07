Tragedie sul lavoro nel Lazio: due operai perdono la vita in incidenti distinti

Un uomo di 38 anni muore in una azienda di logistica a Latina, mentre un 40enne rimane schiacciato da un escavatore in un cantiere a Vico Matrino, frazione di Capranica. Indagini in corso per chiarire le dinamiche degli incidenti.

Continuano le tragiche morti sul lavoro nel Lazio. La scorsa notte, un operaio di 38 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in una azienda di logistica situata in strada Macchia Grande, a borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Nonostante l'intervento tempestivo di un'ambulanza del 118, i soccorsi si sono rivelati inutili.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri del comando provinciale e il personale Spresal, i tecnici responsabili della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Questi ultimi sono al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e capire cosa abbia portato alla morte dell'operaio.

40enne schiacciato da un escavatore nel viterbese

Un altro grave incidente si è verificato martedì pomeriggio nel viterbese. Un uomo di 40 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da un escavatore nel cantiere dove stava lavorando, a Vico Matrino, frazione di Capranica, in provincia di Viterbo.

Anche in questo caso, il personale del 118, intervenuto prontamente, ha tentato di rianimare l'uomo, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Capranica. La salma dell'uomo è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.