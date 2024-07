Vasco Rossi: 7 Notti di Fuoco a San Siro. Sold Out per il Komandante al Meazza

Record di date Sold Out per il Komandante al Meazza: Concerti Spettacolari e Riconoscimenti Ufficiali dal 7 al 20 giugno

MILANO - Record di date per il Komandante al Meazza, tutte soldout, dal 7 al 20 giugno: maxipalco da 90 metri e fiamme, in scaletta tutti i successi. Al rocker di Zocca anche la Pergamena della città e il riconoscimento della Regione

Sette notti: un record per San Siro. Per la sua 36esima volta a Milano, Vasco Rossi ha fatto le cose in grande stile. Dal 7 al 20 giugno, tutte le date sono già sold out, con 60.000 spettatori attesi ogni sera. Un palco lungo 90 metri e i successi di tutta una vita - quella del rocker di Zocca e dei suoi fan.

I fan, in attesa, hanno dato un'occhiata alle sue due date zero del weekend a Bibione, cercando qualche anticipazione. Hanno trovato un inno “contro la guerra, contro ogni guerra”, e una scaletta che è andata a pescare fino alla “Strega” del ‘79, chiudendo come sempre con il bis di “Albachiara”.

Sul maxipalco, ci saranno maxischermi triangolari, fiamme e draghi. Grande attesa per la gigantesca carovana del Komandante: in Veneto sono arrivati 55 bilici con oltre 320 persone al seguito.

Ma la trasferta di Vasco Rossi a Milano non sarà soltanto una maratona di concerti. Il Sindaco Sala gli consegnerà la Pergamena della città e il presidente Fontana il riconoscimento della Regione Lombardia.