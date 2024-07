Sindaco Sacco del Comune di Borgia: "Per una sera siamo tornati adolescenti!"

BORGIA - Il Comune di Borgia ha vissuto una serata indimenticabile grazie alla prima edizione del #Ballo di fine anno organizzato dai ragazzi delle classi terze dell'IC Sabatini Borgia. L'evento, all'insegna del divertimento e dell'allegria, ha visto la partecipazione attiva di studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori.

Il Sindaco del Comune di Borgia Elisabheth Sacco ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di eventi come questo per creare legami forti e duraturi all'interno della comunità scolastica. "Per una sera siamo tornati adolescenti!" ha dichiarato il Sindaco, ringraziando calorosamente la Dirigente, gli insegnanti, il personale scolastico, le mamme e soprattutto gli alunni per l'impegno profuso nell'organizzazione di questa splendida serata.

Il Messaggio sulla Torta

Sulla torta dell'evento, un toccante messaggio riassumeva lo spirito della serata:

"Abbiamo condiviso felicità e paure, compiti e suggerimenti. E quando eravamo in difficoltà ci siamo sempre stati gli uni per gli altri. Da domani molte strade si divideranno... ma nei nostri cuori rimarranno indelebili i momenti trascorsi insieme... i ragazzi delle terze medie IC SABATINI 2023/2024."

Il Ballo di fine anno ha rappresentato un momento di festa e di condivisione fuori dagli schemi e dai “ruoli” ordinari, un modo unico per salutarsi alla fine di un percorso di formazione e di crescita. È stato un evento che ha preparato i nostri ragazzi al futuro e alla vita, segnando la conclusione di una tappa importante del loro percorso educativo.

"La nostra scuola è differente," ha concluso il Sindaco, esprimendo gratitudine e orgoglio per tutto il lavoro svolto. La serata è stata un grande successo, e si spera che diventi una tradizione annuale per celebrare i traguardi raggiunti dai nostri giovani.