Soverato Sindaco Daniele Vacca e il Progetto PUC (Progetti Utili alla Collettività)

Soverato: Il Progetto PUC di Inclusione e Riqualificazione Urbana sotto la Guida del Sindaco Daniele Vacca

SOVERATO, una cittadina affacciata sul Mar Ionio, sta dimostrando come l'amministrazione locale possa fare la differenza attraverso iniziative concrete e ben strutturate. Sotto la guida del sindaco Daniele Vacca, il Comune ha avviato il PROGETTO PUC (Progetti Utili alla Collettività), un'iniziativa che mira non solo a migliorare il decoro urbano ma anche a offrire opportunità di crescita personale e professionale per i cittadini beneficiari dell'Assegno d'Inclusione (ADI).

Un Progetto di Inclusione e Sviluppo

Il PROGETTO PUC rappresenta un'importante occasione per coloro che percepiscono l'ADI, permettendo loro di contribuire attivamente alla comunità. Grazie a queste misure, i beneficiari possono partecipare a varie attività di valorizzazione e riqualificazione del territorio, come la pulizia e la manutenzione delle aree verdi cittadine, delle strade e dei beni comunali.

Vantaggi per la Comunità e le Finanze Comunali

Uno dei principali vantaggi di questo progetto è che il miglioramento del decoro urbano non graverà sulle casse comunali. L'iniziativa, infatti, sfrutta le risorse umane disponibili tra i percettori dell'ADI, creando un circolo virtuoso in cui la comunità beneficia di un ambiente più curato e i partecipanti acquisiscono competenze utili per il loro futuro reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Ruolo del Sindaco Daniele Vacca

Il sindaco Daniele Vacca ha sottolineato l'importanza di queste iniziative per il tessuto sociale della città: "Grazie all’attivazione di queste misure, che rappresentano un’occasione di crescita sia per i beneficiari dell’Assegno d’Inclusione (ADI) sia per la comunità, abbiamo avviato come comune diversi progetti. Uno di questi prevede l’attività di valorizzazione e di riqualificazione del territorio e delle aree verdi cittadine, la pulizia e la piccola manutenzione delle strade e dei beni comunali. Un’attività, questa, che oltre a migliorare il decoro urbano della nostra città non graverà sulle casse comunali."

Il Progetto PUC è un chiaro esempio di come una buona amministrazione possa trasformare le sfide in opportunità. Soverato, sotto la guida del sindaco Vacca, sta dimostrando che la collaborazione tra cittadini e istituzioni può portare a risultati concreti e benefici per tutta la comunità. Questo progetto non solo abbellisce la città ma contribuisce anche a costruire un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti.