“Fai bella l’Italia”, VI Giornata nazionale FAI CISL per la cura dell’ambiente. Pulizia spiaggia di Pizzo in Località Colamaio il 5 giugno alle ore 10

Per la Giornata mondiale dell’ambiente torna anche quest’anno la campagna ecologica nazionale “Fai bella l’Italia” della Federazione Agroalimentare della FAI CISL, giunta alla sesta edizione.

La Fai torna a svolgere iniziative su tutto il territorio nazionale volte a riqualificare aree verdi e beni comuni per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio.

Domani, giovedì 5 giugno, dalle ore 10, anche la FAI CISL Magna Grecia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ha promosso un evento che si svolgerà a Pizzo Calabro (località Colamaio, 1) per ripulire la spiaggia.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del comune di Pizzo, vedrà la partecipazione degli studenti dell’Istituto tecnico nautico di Pizzo. La giornata si concluderà “in dolcezza” grazie ai gelati che la Gelateria “Callipo”, sponsor dell’iniziativa, offrirà a tutti i partecipanti.

Il progetto Fai bella l’Italia oltre a promuove la tutela dell’ambiente, ha l’obiettivo di ricordare a tutti che la salvaguardia dell’ambiente dipende dal comportamento quotidiano di ogni singola persona.

Un’iniziativa che rappresenta l’impegno civile che integra il lavoro quotidiano del sindacato al fianco di braccianti, allevatori, forestali ed addetti dei consorzi di bonifica. La Fai Cisl rappresenta quei settori legati all’ambiente come l’agricoltura, la bonifica, la forestazione e la pesca, il cui contributo è prezioso grazie al lavoro di chi, quotidianamente, si impegna per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, per rilanciare in modo intelligente i territori marginalizzati e nel contempo per contrastare lo spopolamento nelle zone oggi più disagiate.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di delegati della federazione, del sindaco di Pizzo Sergio Pititto, del presidente Pippo Callipo, del presidente di Terra Viva Calabria Francesco Fortunato e del segretario generale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia.