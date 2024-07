Previsione meteo. Arriva Scipione: l'Italia si prepara al primo anticiclone africano dell'Estate

Martedì di forti temporali, poi l'improvvisa svolta verso l'Estate con temperature fino a 37°C

Nei prossimi giorni l'Italia sarà ancora segnata da temporali e acquazzoni, ma all'orizzonte si intravede la tanto attesa svolta estiva: sta per arrivare Scipione, il primo anticiclone africano della stagione.

Previsioni a breve termine

La settimana è iniziata sotto il segno dell'instabilità meteorologica su molte regioni. Lunedì 3 giugno vedrà rovesci e temporali colpire parte del Nord e del Centro. Anche martedì 4 giugno sarà incerto, specialmente al Nord, dove durante le ore più calde si svilupperanno ulteriori temporali che dalle aree alpine e prealpine si estenderanno irregolarmente sulla Valle Padana. Migliori condizioni meteo sono previste per la Liguria, il Centro e il Sud, ad eccezione di qualche acquazzone isolato sull'Appennino centrale.

La svolta

Da metà settimana è atteso un cambiamento significativo con l'arrivo dell'anticiclone africano, denominato Scipione. A partire da mercoledì 5 giugno, una vasta area di alta pressione subtropicale si sposterà verso il Mediterraneo, influenzando anche l'Italia. Questa configurazione porterà correnti calde dal Sahara, assicurando stabilità atmosferica e un aumento delle temperature, con picchi che potrebbero raggiungere i 36/37°C nelle ore più calde, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Anche al Nord si prevedono temperature elevate, con punte di 33/34°C tra sabato 8 e domenica 9 giugno.

Questa svolta segnerà l'inizio dell'estate italiana, ponendo fine a una lunga fase di condizioni meteo burrascose. Se le previsioni saranno confermate, il tempo soleggiato e caldo accompagnerà il resto della settimana, sebbene possano verificarsi instabilità pomeridiane vicino ai rilievi, specialmente quelli alpini.

Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, ha confermato questo cambiamento radicale delle condizioni meteo a partire da metà settimana su tutta l’Italia, che per la prima volta sarà interessata dall'anticiclone africano, Scipione. La diffusa instabilità di maggio si concluderà nei primi giorni di giugno. Da mercoledì 5 giugno, tutta l’Italia sarà influenzata da Scipione.

Le domande più comuni

Pioverà ancora?

Sì, fino a martedì transiteranno sull’Italia due impulsi perturbati. Il primo, che ha iniziato a interessare il Paese domenica, si sposterà verso est lunedì. Le precipitazioni interesseranno le regioni adriatiche centrali, il Triveneto, le Alpi, le Prealpi e la Toscana interna. Il secondo impulso colpirà principalmente il Nord martedì, con temporali irregolari nel pomeriggio, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Sul resto d’Italia avanzerà l'anticiclone subtropicale.

Quando ci sarà la svolta con l’anticiclone?

A partire da mercoledì 5 giugno, l'anticiclone africano arriverà su tutta l'Italia, surriscaldando gradualmente il clima. L'atmosfera tornerà stabile, il sole sarà prevalente e le temperature saliranno fino a valori tipicamente estivi.

Quali sono le temperature previste?

Da giovedì 6 giugno, e soprattutto da venerdì, al Nord si raggiungeranno picchi di 30°C, forse di più in Veneto e in Emilia, come a Bologna. Al Sud, si toccheranno i 34-35°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia e 29-31°C a Firenze e Roma. (iLMeteo)

In aggiornamento