Coronavirus: Dichiarazione di Matteo Renzi, sul decreto del 16 marzo

ROMA, 16 MAR - "Le misure che oggi il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock". Lo scrive Matteo Renzi nella E news. "Purtroppo i populisti non vanno in quarantena - scrive il leader di Italia Viva - e continuano a vari livelli a diffondere il virus della polemica. Noi dobbiamo replicare con un messaggio che sia il più chiaro e il più semplice di tutti.



Vi allego dieci messaggi super rapidi".



"1. Gli italiani stanno dimostrando una forza d'animo incredibile. L'altra sera ho scritto un post che è girato molto e che trovate qui.



2. In questa fase non hanno senso le diatribe sui giornali o le divisioni fra partiti. Non faccio polemiche, non le raccolgo. 3. Gli errori commessi, a tutti i livelli, devono aiutarci a fare meglio. Per noi e per i Paesi stranieri che possono imparare da ciò che è accaduto in Italia.



4. Sostenere che il Coronavirus sia un complotto contro l'Italia è una buffonata che non fa ridere. Serve invece una risposta europea e mondiale.



5. Adesso va fermata la diffusione del contagio, per evitare il collasso delle terapie intensive. Anche aprendo strutture di emergenza (fiere, navi, hotel). 6. Altri Paesi come Corea del Sud e ora Israele stanno investendo sulla tecnologia tracciando i contagiati con i telefonini. È la strada giusta, anche per noi. 7. Abbiamo proposto Guido Bertolaso come commissario. Il Governo non lo ha voluto, la Lombardia sì.



Nessuna polemica, giochiamo tutti con la stessa maglia. 8. Bisogna dare le mascherine giuste agli operatori e ai cittadini. E convertire per qualche settimana aziende della meccatronica a costruire respiratori. 9. Le misure che oggi il Governo approva sono un primo passo. Ma serve molto altro, a cominciare dallo sblocco dei cantieri con il Piano Shock. 10. Il vaccino arriverà perché la scienza vince sempre. Ma occorrono ancora settimane, forse mesi. E non si trovano più NoVax fortunatamente." conclude Renzi.