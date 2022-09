Coronavirus: dl prevede anche chiusura frontiere Italia. LImitazioni o divieto ingresso e uscita da territorio nazionale

ROMA, 26 MAR - Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall'Italia. E' questa una delle modifiche previste dall'ultima versione del decreto legge - pubblicato in G.U. - sulle restrizioni per il coronavirus.



Nel testo si prevedono "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". Rispetto al testo approvato in Cdm compare l'accezione delle limitazioni e quindi non solo il divieto, ma la misura si estende anche ai confini nazionali.