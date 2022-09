Coronavirus. Flavio Briatore ricoverato per Covid: le sue condizioni sarebbero serie

Circa 50 dipendenti si erano messi in autoisolamento dopo i primi casi di contagio. Quando l'imprenditore diceva: "Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni". Il 9 agosto è stato ospite della discoteca anche l'allenatore del Bologna Mihajlovic (poi risultato positivo). Confermata una positività al Covid anche al Sottovento, mentre sono attesi i risultati dei tamponi ai 150 dipendenti di un camping

Continuano a salire i casi di positività al Covid-19 registrati al Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, nella tarda serata di ieri è arrivato l’esito dei tamponi effettuati dall’Ats nei giorni scorsi: gli infetti, individuati soprattutto tra il personale, sono saliti a 52. Le autorità sanitarie confermano quindi la presenza di un focolaio nella struttura, chiusa dal 17 agosto dopo la stretta sulla movida decisa dal governo. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. E il settimanale L’Espresso rivela: lo stesso imprenditore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, in condizioni “serie”, da lunedì.

Fra i vip che hanno frequentato il Billionaire nelle settimane scorse c’è Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid dopo il suo rientro dalle vacanze. L’allenatore del Bologna è stato ospite nella discoteca-ristorante di Briatore in compagnia di sua moglie Arianna il 9 agosto scorso. Nei giorni successivi l’ex calciatore ha partecipato a una partita di calcetto dove erano presenti anche Paolo e Davide Bonolis, Andrea Della Valle, Dario Marcolin, il giornalista Gabriele Parpiglia e lo stesso Briatore.

Un altro locale frequentato dalle celebrità è il Sottovento di Porto Cervo, chiuso dopo la conferma di un caso di contagio. Il locale era rimasto aperto – dopo l’ordinanza di chiusura delle discoteche – in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar. Il gestore è ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al Covid-19.



L’uomo accusa gravi sintomi della malattia è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Sono ancora in corso, invece, i tamponi per i 150 dipendenti del camping Isuledda di Cannigione, dove quattro ospiti sono risultati positivi. Si tratta di una ragazza romana già rientrata nella capitale e tre giovani in isolamento in un appartamento di Arzachena messo a disposizione dai gestori della struttura. I risultati dei test allo staff si dovrebbero avere già in giornata e in base a quelli verrà deciso se estendere i tamponi anche ai circa 1.800 ospiti in vacanza nella struttura. Fino a ieri, infatti, l’ipotesi delle autorità sanitarie locali era di fare uno screening a tutti, ma per la difficoltà di intervenire contemporaneamente su circa 2mila persone si è deciso di procedere per step. (Rainews24)