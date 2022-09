Coronavirus: Nas, monitoraggio su strutture per anziani e per disabili

CATANZARO, 1 APR - Un' attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di mantenimento delle strutture ricettive destinate ad ospitare anziani e disabili è in corso da parte dei Nas, nell'ambito delle iniziative disposte dal Comando carabinieri per la tutela della salute per l'emergenza Coronavirus.



Si tratta di controlli a cui viene dedicata "particolare attenzione", visto che si tratta di fasce deboli della popolazione ritenute particolarmente a rischio a causa dell'attuale fenomeno epidemico.