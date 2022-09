Coronavirus: picco si avvicina, stimato entro il 29 marzo. Curva epidemica si sta inclinando

Coronavirus: picco si avvicina, stimato entro il 29 marzo. Basato su numero decessi. Curva epidemica si sta inclinando

ROMA, 24 MAR - Nuove stime epidemiologiche indicano che il picco in Italia si sta avvicinando e potrebbe arrivare entro il 29 marzo per quanto riguarda i decessi. Il picco relativo ai casi potrebbe forse essere più vicino, ma i dati subiscono ancora troppe oscillazioni per dare indicazioni certe. E' quanto prevede il modello pubblicato sulla pagina Facebook 'Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19, elaborato dall'astrofisico Fabrizio Nicastro, dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf).



Al momento tutti i dati regionali sembrano confermare questa tendenza, compresi quelli del Centro-Sud, ha proseguito Nicastro. La curva epidemica continua lentamente a inclinarsi sia a livello nazionale sia nelle regioni e il ritmo dei decessi ha rallentato la crescita, riducendo il tasso di incremento dal 30% registrato fra l'8 e il 15 marzo al 17-18% della settimana successiva. "Si tratta - ha aggiunto - di stime basate sul totale dei casi a oggi e che dovranno essere confermate da ulteriori dati".





SEGUI IL LIVE MAPPA CASI POSITIVI