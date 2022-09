Coronavirus: Ps, controllati tutti su treni per il Sud #IoRestoaCasa

Coronavirus: Ps, controllati tutti su treni per il Sud. 438 partiti da Milano, avevano tutti giusta motivazione

MILANO 14 MAR - Tutti i passeggeri partiti in treno da Milano e diretti verso le regioni del sud - 438 persone in tutto - sono stati controllati dalla Polizia Ferroviaria sia alla partenza sia una volta a destinazione. I poliziotti hanno verificato in partenza l'identità e le motivazioni del viaggio e tutti, dice la Polfer, "hanno dimostrato di avere una giusta motivazione". A destinazione i viaggiatori sono stati nuovamente controllati ed è stata anche rilevata la temperatura. Per i treni diretti in Sicilia, le verifiche sono scattate a Messina.