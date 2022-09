Coronavirus: Pugliese Ciaccio, due casi positivi a covid-19 in area centrale Calabria

Coronavirus: due casi positivi in area centrale Calabria

CATANZARO, 29 APR - Sono due i casi positivi al coronavirus emersi dai 333 tamponi processati nelle ultime 24 ore nei laboratori dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e relativi a persone residenti nell'area centrale della Calabria. Nessun caso positivo invece è scaturito dall'esame dei 70 tamponi eseguiti nei laboratori del Policlinico Mater Domini. Lo riferisce il bollettino unificato diramato dalle due aziende ospedaliere del capoluogo.



I due casi positivi riguardano un cittadino residente in provincia di Catanzaro e uno in quella di Crotone. Satabii i ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio che rimangono 13 con un solo paziente in terapia intensiva.