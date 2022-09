Coronavirus: Sileri, invito Cts a fare chiarezza su misure. 'Italia come un paziente, l'intervento va spiegato bene'

ROMA, 28 APR - "Dobbiamo dare la certezza che si ritornerà gradualmente a una certa normalità di convivenza con il virus, ma va fatto per gradi soprattutto nelle prime settimane. Ha visto in Francia e Germania cosa accade riaprendo? Torneremo alla nostra normalità. Però io invito, anche il Comitato tecnico scientifico, a fare chiarezza, dicendo quello che può essere fatto e non essere fatto.

È come quando devi spiegare un intervento chirurgico a un paziente. Ecco adesso al paziente Italia dobbiamo dire: serve questo, attraverso questo otterremo questo e i rischi sono questi e i vantaggi saranno questi, ma se non lo spieghiamo meglio, si crea confusione e abbiamo sbagliato probabilmente a non spiegarlo così bene". L'a detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, rispondendo alle domande di Mario Giordano durante la trasmissione 'Fuori dal coro' su Rete4.

"Dal 4 maggio si potrà passeggiare al mare e fare il bagno", ha aggiunto, auspicando che la misura sia uniforme in tutte le Regioni. Per il grado di parentela in questa fase serve un perimetro, ha spiegato, "perché serve cautela. Poi tutto andrà più allentato". Per le seconde case, il problema adesso è che si creerebbe una necessità di "riorganizzazione della rete sanitaria per la sicurezza", in caso di un paesino di 1000 abitanti che a un tratto si troverebbe a dover affrontare una popolazione di 6mila.

Per le attività commerciali, "l'elenco presenta una estrema variabilità - ha proseguito il viceministro - e serve ancora chiarezza per le regole di ingaggio per esempio dei ristoranti. Per i parrucchieri ed estetisti la variabile è la vicinanza duratura". Su spettacoli e concerti, ha garantito, "tra due-tre settimane ci sarà un ulteriore passo avanti importante". Infine i test sierologici: "Servono per lo screening. Non determinano la riapertura". "Il numero di contagi è molto superiore e in questo i test sierologici ci possono aiutare