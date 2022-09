Covid: sindaco Roseto Capo Spulico, c'è primo contagiato "rientrata da Nord Italia"

ROSETO CAPO SPULICO, 16 AGO - C'è un primo contagiato Covid nel comune di Roseto Capo Spulico. Si tratta di una persona residente nel Comune dell'Alto Jonio cosentino, proveniente dal Nord Italia.

A darne notizia è stata la sindaca di Roseto, Rosanna Mazzia, in un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Comune. "Registriamo sul territorio comunale - ha affermato Mazzia - un caso di contagio da Covid-19, risultato positivo al primo tampone naso-faringeo effettuato dall'Asp di Cosenza. Attendiamo gli esiti degli ulteriori esami previsti dal protocollo sanitario per l'eventuale conferma della positività.Il caso è già in cura nell'Ospedale di Cosenza.

Tutti i familiari e le persone che sono entrate in contatto con lui, sono già stati raggiunti da ordinanza di quarantena e stiamo procedendo al tracciamento dei contatti interpersonali avuti negli ultimi giorni per effettuare i tamponi e prevenire un'eventuale diffusione del virus".

La prima cittadina, nel post raccomanda "di mantenere, come sempre, comportamenti responsabili e a utilizzare i dispositivi di protezione individuale in tutte le circostanze in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento interpersonale".